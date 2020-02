The Witcher: la produzione della seconda stagione è cominciata

Nonostante sia arrivata a fine dicembre, The Witcher di Netflix si è rivelato uno dei più grandi spettacoli del 2019.

La serie ha avuto un tale successo che i fan sono chiaramente affamati di altri contenuti di quel mondo, poiché le vendite dei libri originali e The Witcher III: Wild Hunt hanno entrambi visto picchi enormi negli ultimi due mesi.

Pertanto, i fan saranno felici di sapere che le riprese della seconda stagione sono iniziate ufficialmente. Ovviamente, ci vorrà ancora del tempo prima che la nuova stagione appaia sul servizio di streaming, ma la produzione pare sia in anticipo sul programma, quindi gli spettatori saranno in grado di vedere la nuova stagione prima, piuttosto che dopo.

Al momento della stesura di questo articolo, i dettagli rimangono piuttosto scarsi sulla prossima stagione, sebbene la showrunner Lauren Hissrich abbia rivelato una manciata di piccoli dettagli dalle precedenti interviste. Prima di tutto, la narrazione sconnessa dello show sarà gestita in modo diverso nella seconda stagione. Hissrich prese la decisione cosciente di raccontare la storia in quel modo per presentare sopratutto Yennefer e Ciri. Ora che queste presentazioni sono state fatte, i fan possono aspettarsi una narrazione più lineare.

Dato che la narrativa sconnessa si è rivelata uno degli elementi più discussi, anche se insindacabilmente raffinata, della prima stagione dello show, un certo numero di fan sarà probabilmente felice di questo particolare cambiamento, mentre altri semplicemente faranno riferimento al fatto che la serie potrebbe prendere ispirazione da un altro romanzo della saga – sembra Il Sangue degli Elfi.

Ovviamente, ciò non significa che lo show non avrà flashback nella nuova stagione. Hissrich ha anche rivelato che uno dei suoi più grandi rimpianti nella prima stagione è il fatto che non è stato fatto uno sforzo maggiore per differenziare le età e le apparenze dei personaggi quando saltano tra le diverse epoche. Pertanto, i fan dovrebbero aspettarsi di vedere i personaggi dello show apparire un po’ diversi in questi momenti. Sarà davvero interessante da vedere.

Oltre a questi dettagli minori, attualmente non si sa cos’altro ci si può aspettare dalla seconda stagione. La prima stagione ha adattato parte della prima raccolta di racconti di Andrzej Sapkowski, Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino. Resta da vedere se la seconda stagione finirà di adattare queste storie singole parti delle raccolte.

