The Witcher: la seconda stagione è diventata una delle serie più viste di sempre dello streamer

La stagione 2 di The Witcher è diventata uno dei programmi TV più visti di tutti i tempi di Netflix entro un mese dal debutto sulla piattaforma di streaming.

Il dramma fantasy è basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski incentrati su Geralt di Rivia, mentre viaggia attraverso il paesaggio medievale noto come Continente e scopre il suo legame con la principessa Cirilla di Cintra creato dal destino.

Henry Cavill guida il cast di The Witcher nei panni di Geralt insieme a Freya Allan nei panni di Ciri, Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg e Kim Bodnia nei panni di Vesemir.

La stagione 2 di The Witcher riprende dagli eventi del finale della prima stagione, quando Geralt e Ciri si sono uniti dopo la battaglia di Sodden e si dirigono verso la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen per tenerla al sicuro dai pericoli del Continente mentre lui è addolorato dalla perdita di Yennefer. Tuttavia, la maga è in realtà viva ed è stata catturata da Fringilla. Successivamente viene trovata dalle forze elfiche e deve trovare un modo per scappare e riprendere il controllo del suo caos, dopo averlo perso nella battaglia di Sodden.

Dopo un’attesa di due anni dal suo arrivo, la stagione 2 di The Witcher è arrivata su Netflix lo scorso dicembre, ottenendo recensioni entusiastiche da parte della critica e questo successo si è concretizzato in dati strabilianti per la piattaforma.

Poco meno di un mese dopo la sua tanto attesa premiere, Netflix ha annunciato che la seconda stagione di The Witcher è diventata uno dei programmi TV più visti di tutti i tempi della piattaforma di streaming. Il nuovo capitolo della serie fantasy di successo ha totalizzato oltre 462 milioni di ore di visualizzazione nei suoi primi 28 giorni, classificandosi all’ottavo posto nella Top 10 dei programmi TV inglesi più visti di tutti i tempi della piattaforma.

Anche se questo è in qualche modo inferiore ai 541 milioni di spettatori della prima stagione, è comunque una cifra impressionante rispetto ad altri titoli in classifica, poiché si trova sopra la seconda stagione di You e Stranger Things.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...