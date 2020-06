The Witcher: la serie fa sapere in stile Ranuncolo che le riprese ripartiranno a metà luglio

In un articolo tempo fa vi abbiamo comunicato in esclusiva che la produzione della seconda stagione di The Witcher sarebbe partita molto presto, presumendo che metà luglio fosse il periodo di tempo ideale per che Netflix potesse ricominciare, ed a quanto pare non c’eravamo andati troppo lontani.

Attraverso un divertente tweet in rima che rimanda un po’ al modo di parlare e cantare di Jaskier, in italiano tradotto come Ranuncolo (il personaggio noto come Dandelion nel videogioco), l’account ufficiale della serie Netflix ha fatto sapere che la produzione della seconda stagione ripartirà il 17 luglio. Non sappiamo di preciso come la pandemia di coronavirus, che ha fermato le riprese mesi fa, influirà sulla data d’uscita, ma presumiamo che dicembre sia ancora una data papabile per la serie.

Qui sotto potete vedere il divertente tweet che non si può tradurre, altrimenti perderebbe le proprie rime:

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August. — The Witcher (@witchernetflix) June 22, 2020

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

