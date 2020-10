The Witcher: la serie sembrerebbe esser già stata rinnovata per una terza stagione

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono attualmente in corso, ma sembra che in casa Netflix si stia già muovendo qualcosa per la produzione di un seguito.

La serie di The Witcherè stato un successo praticamente ancor prima di arrivare sulla piattaforma streaming, sia per la notorietà che il franchise ha, tra libri e videogiochi, sia perché Netflix ha saputo puntare molto su una campagna marketing che è riuscita a convincere anche chi non conosceva assolutamente Geralt di Rivia a vedere la serie.

Un successo che Netflix ha saggiamente previsto tanto da annunciare la seconda stagione praticamente in concomitanza con la premiere della prima. Ora sembra che un qualcosa di analogo stia per accadere con un’ipotetica terza stagione.

Secondo un rumor giunto poco fa in rete, Netflix sembrerebbe essere già intenzionata nel produrre, o quanto meno annunciare, una terza stagione della serie ancor prima del debutto della seconda. Un rumor che nasce da Redanian Intelligence, che mostra la presenza della terza stagione di The Witcher come prodotto pronto per essere annunciato da Netflix all’interno del database della Writers Guild of America.

Quindi assolutamente nulla di ufficiale, tuttavia credo proprio che, data la risonanza che sta avendo la serie e il potenziale infinito che ha questo mondo narrativo, il colosso dello streaming possa annunciare ufficialmente la terza stagione esattamente come fece con la seconda.

The Witcher è una serie Netflix polacco-statunitense del 2019, creata da Lauren Schmidt Hissrich, tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, e con Mike Ostrowski come produttore.

La colonna sonora è stata composta da Sonya Belousova e Giona Ostinelli.

Nel cast Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Cirilla / Ciri), Joey Batey (Ranuncolo), MyAnna Buring (Tissaia de Vries) e Anna Shaffer (Triss Merigold).

