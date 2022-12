The Witcher: la showrunner afferma che lo spettacolo si atterrà a come l’autore Andrzej Sapkowski ha introdotto la Caccia Selvaggia

La showrunner Lauren Hissrich afferma che lo spettacolo si atterrà a come l’autore Andrzej Sapkowski ha introdotto i cavalieri spettrali noti come la Caccia Selvaggia nei libri: “Saltano fuori, poi se ne vanno per un po’”.

The Witcher sta costruendo l’introduzione della Caccia Selvaggia, ma come sappiamo la cosa non sarà così immediata come i fan potrebbero aspettarsi dopo la rivelazione del finale della seconda stagione. Già è stato detto che saranno un po’ i Thanos di questo franchise, non appariranno davvero fino all’ultimo.

La showrunner Lauren Hissrich ha detto a EW in un’intervista che i sette cavalieri spettrali, che sono noti insieme come Caccia Selvaggia e sono stati anticipato leggermente per la prima volta nel pilot dello show e nel finale della seconda stagione, rimarranno “una minaccia sempre incombente” nella stagione 3.

“Penso che in questo momento accadranno un paio di cose”, ha detto Hissrich quando gli è stato chiesto della Caccia Selvaggia. “Abbiamo introdotto la Caccia Selvaggia per Ciri a metà della seconda stagione, mentre lei pensava: ‘Non capisco bene cosa sia’. E poi, ovviamente, proprio alla fine, visita la sfera degli elfi oscuri e si rende conto che queste persone la stanno cercando.”

Nella stagione 2, la maga Triss Merigold (Anna Shaffer) usa la magia per saperne di più sull’origine della magia di Ciri (Freya Allan). In questo modo la principessa di Cintra ha una visione terrificante dei cavalieri della Caccia Selvaggia.

Lo spettacolo ha anche introdotto Voleth Meir, conosciuta come la Madre immortale, un’entità malvagia che si nutre di disperazione. Ha posseduto Ciri, usando il suo corpo per uccidere i witcher ed evocare mostri all’interno di Kaer Morhen. Voleth Meir è solo uno dei membri della Caccia Selvaggia. Verso la fine del finale della seconda stagione, Ciri si trasporta in un altro mondo con Geralt (Henry Cavill) e Yennefer (Anya Chalotra) dove vedono la Caccia Selvaggia caricare verso di loro.

“Quando stavamo parlando della pressione su Ciri e di ciò che sta vivendo per via di tutte queste persone che sembrano volerla, la cosa fantastica è che ha un incontro con la Caccia Selvaggia, quindi diventa molto più palpabile per lei il pericolo e molto più spaventoso”, spiega Hissrich. “Una delle cose che amo nei libri è come l’autore Andrzej Sapkowski ha introdotto la Caccia Selvaggia, ne parla e la accenna, ma si vede molto poco. Saltano fuori, poi se ne vanno per un po’. Quindi ci atterremo decisamente a quello stile. Sappiamo tutti che, alla fine, Geralt imparerà un po’ di più sulla Caccia Selvaggia, così come Ciri, ma in questo momento rimane una minaccia solo incombente per lei. In un certo senso le passa tra le dita. Non riesce ancora a capirla.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...