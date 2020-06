The Witcher: la showrunner anticipa il ruolo di Vesemir e gli altri witcher

Ci vorrà un po’ prima di vedere l’anticipata stagione 2 di The Witcher, ma ciò non significa che non possiamo iniziare ad essere entusiasti, e una nuova intervista con la showrunner, Lauren S.Hissrich, sta iniziando a dar carbone all’hype train.

Hissrich ha recentemente parlato con The Wrap della prossima stagione e durante la conversazione è emerso l’argomento dei nuovi Witcher, di cui la seconda stagione avrà una pletora. Ciò include Kim Bodnia come Vesemir, Paul Bullion come Lambert e Yasen Atour come Coen, e Hissrich ha anticipato un po’ ciò che possiamo aspettarci.

“Probabilmente le mie aggiunte preferite per la stagione 2 sono i nuovi Witcher”, ha detto Hissrich. “Davvero, nella prima stagione, abbiamo conosciuto Geralt ed è il nostro primo esempio di Witcher. E poi ce n’è un altro Witcher, Remus, che incontriamo nel terzo episodio, che muore rapidamente (ride). Quindi, per noi c’era l’intenzione di riportare Geralt alle sue radici e comprendere da dove proveniva, quale fosse la sua storia e quale fosse il suo senso della famiglia.”

Questa volta gli altri Witcher saranno molto più importanti del nostro amico.

“Quando parlo di The Witcher, parlo sempre di come questi tre personaggi che si uniscono – Geralt, Ciri e Yennefer – in una famiglia. È la parte più importante della serie per me. E quando inizi a immaginare la famiglia di qualcuno, devi anche capire la sua famiglia di origine. A volte sono madre e padre, a volte parenti di sangue. Per Geralt, sono i suoi fratelli, è la fratellanza dei witcher. Quindi sono davvero entusiasta di incontrare Vesemir, la sua figura paterna, per la prima volta e tutti quegli uomini con cui è cresciuto da quando aveva sette anni. E uno dei vantaggi della quarantena è che il pubblico ha imparato a conoscere un po’ di più questi attori, perché sono molto presenti sui social media. Ed è eccitante, perché penso che una sorta di nuova energia arriverà nella seconda stagione.”

Fonte

