The Witcher: la showrunner anticipa un breve dettaglio della seconda stagione

Ieri sera i fan di The Witcher in tutto il mondo hanno avuto la possibilità di vedere uno degli episodi più interessanti della stagione con le persone che hanno reso la serie di successo di Netflix una realtà come parte del Witcher Quarantine Watch Party di ComicBook.

Detto questo, non ci sono state solo rivelazioni di dettagli sulla realizzazione dello spettacolo, dato che lo showrunner Lauren S. Hissrich ha lasciato cadere alcuni scorci della prossima stagione 2 durante l’evento, inclusi i piani per due dei i più grandi cattivi della serie.

Questi sarebbero a quanto pare Cahir e Fringilla, che ottengono più screentime verso la fine della prima stagione, ma ciò non regge il confronto con quello che otterranno nella seconda stagione.

Hissrich ha puntato i suoi riflettori sulla seconda stagione scrivendo: “Non vedo l’ora di approfondire Cahir e Fringilla nella stagione 2… chi sono, perché Nilfgaard è importante per loro e dove andranno da qui. E’ una delle mie parti preferite della nuova stagione“.

Nell’episodio Rare Species abbiamo un’anteprima della partnership tra Cahir e Fringilla, ma è proprio negli ultimi due episodi che vediamo di cosa sono capaci insieme nella battaglia di Sodden Hill. Detto questo, anche quello sembra solo un piccolo indizio sulla seconda stagione è più che benvenuto.

I can't wait to dig deeper into Cahir and Fringilla in S2… who they are, why Nilfgaard is important to them, and where they'll go from here…. it's one of my favorite parts of the new season. #QuarantineWatchParty #TheWitcher — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 25, 2020

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

