The Witcher: la showrunner attacca le critiche non costruttive

Quando una serie particolarmente attesa esce le critiche arrivano sicuramente, ma la showrunner di The Witcher ha attaccato quelle critiche che possiamo definire non proprio costruttive.

The Witcher di Netflix è finalmente uscita da un paio di giorni, e diversi sono stati i responsi alla serie tv con protagonista Henry Cavill, dei quali alcuni non proprio favorevoli alla serie scritta da Lauren S. Hissrich. Niente di nuovo, d’altronde ci si deve sempre aspettare un riscontro misto quando si parla di prodotti così tanto attesi, ed in particolare quando sono tratti da altri media quali libri, videogiochi, ecc.

Però va anche detto che non tutte le critiche si sono rivelate costruttive, ed anche le recensioni più professionali risultano essere molto… non professionali.

Hissrich ha infatti scritto su Twitter:

Molte persone mi hanno scritto lamentandosi delle recensioni negative su The Witcher. Sappiate una cosa. Che mi interessa? I critici professionali che hanno visto un episodio e poi hanno mandato avanti? O i veri fan che hanno visto tutta la stagione in un giorno e hanno già iniziato a rivederla? Sono dannatamente gasata.

In particolare la Hissrich si riferisce a due recensori di Entertainment Weekly che hanno dato un voto sufficiente alla serie ammetendo però di non aver visto alcuni episodi. Il che indica quanta incompentenza ci può essere dietro un recensore professionista. Un po’ come quelli che credono di aver visto The Irishman soltanto per averne visto due ore e mezza e vedere in futuro l’altra.

Ovviamente da una lamentela (giustificatissima) del genere è arrivata la risposta di un fan che invece ha rimproverato la sceneggiatrice di una simile uscita. Di conseguenza, la showrunner di The Witcher ha risposto:

Non puoi essere serio. In questi due anni ho ascoltato e risposto alle critiche oneste dei fan. E ci sono molti critici televisivi che rispetto enormemente, anche se so che non hanno amato la serie. Per favore, documentatevi. Ho sempre apprezzato il dibattito. Quello che non apprezzo è la cattiveria gratuita.

Rispondendo ad un altro fan, la Hissrich fa sapere che ovviamente le critiche costruttive sono la miglior cosa che si possa ricevere:

Mai. Le critiche costruttive sono sempre fantastiche. I fuochi da cassonetto sono inutili.

The Witcher è una serie tv polacco-statunitense prodotta e distribuita da Netflix, creata e scritta da Lauren S. Hissrich, basata sui libri di Andrjez Sapkowski, con Alik Sakharov, Charlotte Brändström, Alex Garcia Lopez e Marc Jobst alla regia, e con Ildiko Kemeny, David Minkowski e Mike Ostrowski come produttori. La fotografia è a cura di Jean-Phillipe Gossart e Gavin Struthers, mentre la colonna sonora è composta da Sonya Belousova e Giona Ostinelli.

Nel cast Henry Cavill (Geralt di Rivia), Freya Allan (Principessa Ciri), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Jodhi May (Regina Calanthe) e Björn Hlynur Haraldsson (Re Eist Tuirseach).

