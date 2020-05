The Witcher: la showrunner condivide una foto BTS dal finale della prima stagione

La stagione 2 di The Witcher di Netflix potrebbe aver bisogno di un altro po’ di tempo per arrivare a causa della pandemia di coronavirus, ma per fortuna, gran parte del team di produzione è, per mancanza di una frase migliore, estremamente online, e ciò include anche la showrunner, Lauren S. Hissrich.

Leggi anche: un video promozionale mostra un bestiario delle creature viste nella serie

Hissrich condivide regolarmente qualcosa circa la sua serie e questi stralci finiscono per diventare virali velocemente. Recentemente ha mostrato una foto dietro le quinte della scena finale del finale di stagione con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia e Freya Allan in quello di Ciri.

La foto è stata inizialmente condivisa dal regista Marc Jobst, che ha diretto il finale. Come osserva Hissrich, il trio sta guardando filmati di ciò che avevano registrato per assicurarsi che funzionasse nel modo desiderato. Secondo Jobst, l’ultima scena è stata girata l’8 maggio 2019, il che significa che è passato poco più di un anno da allora a questo punto.

Potete vedere la foto qui sotto:

Memories of better times! This was the final day we shot the final scene of the finale episode — and in this photo, Freya, Henry, and I are watching playback together, making sure it emotionally resonated the way we’d imagined it. Thanks, @marcjobst1, for the memory! pic.twitter.com/DZZxhLFtnJ — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) May 9, 2020

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

Mi piace: Mi piace Caricamento...