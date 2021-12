The Witcher: la showrunner ha spiegato come la seconda stagione ha dato forma a Blood Origin

La showrunner di The Witcher ha spiegato come la seconda stagione della serie ha dato forma al suo spinoff prequel, Blood Origin.

Il successo della serie Netflix, basata sui famosi romanzi e sulla serie di videogiochi con lo stesso nome, è tornata con la sua nuova stagione il 17 dicembre. Ambientata sulla terra immaginaria conosciuta come Il Continente, The Witcher segue Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il suo posto nel mondo.

Dopo il successo della prima stagione di The Witcher, il servizio di streaming ha rapidamente annunciato il suo rinnovo, così come lo sviluppo di un film spin-off animato, Nightmare of the Wolf. Di recente è stato rilasciato un teaser trailer per una serie limitata prequel The Witcher: Blood Origin, che promette di esplorare la lore del mondo del franchise.

I fan della serie hanno potuto vedere il primo filmato ufficiale di Blood Origin quando il suo trailer è stato riprodotto come scena post-credits della seconda stagione di The Witcher. Ambientato 1.200 anni prima degli eventi di The Witcher, il prequel rivelerà la creazione del primo Witcher e gli eventi che portarono alla Congiunzione delle Sfere, l’evento che ha portato umani e mostri sul piano di esistenza degli elfi.

Il cast comprenderà Sophia Brown, Michelle Yeoh, Laurence O’Fuarain, Lenny Henry e Mirren Mack. Prima del trailer di Blood Origin, la stagione 2 di The Witcher aveva già toccato l’argomento Congiunzione delle Sfere, le origini dei The Witcher e altre cose, esplorando i Monoliti e cos’ha prodotto la Congiunzione.

In un video dello special after show caricato sull’account YouTube ufficiale di The Witcher, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha discusso di come la stagione 2 ha dato forma ad alcuni argomenti che verranno trattati in Blood Origin. Hissrich ha scherzato sul fatto che ci sono molti easter egg nella seconda stagione e afferma che l’obiettivo è sempre stato quello di capire come è nato questo Continente. Aggiunge che, per questo motivo, Istredd è stato reso un personaggio più grande di quanto non sia nei libri. Una volta presentato, Hissrich si rese conto che poteva essere usato per esplorare la storia del continente.

“È stato davvero utile dare voce alle cose che avevamo bisogno il nostro pubblico capisse, come cosa sono questi Monoliti, perché sono qui, cosa stanno facendo? Ovviamente, lui e Geralt hanno una sorta di conversazione approfondita su di loro in questa stagione, rivelando che c’è molto di più nella Congiunzione delle Sfere di quanto pensassimo. Quella conversazione e un paio di altre cose durante la stagione saranno tutte ricondotte a Blood Origin.”

