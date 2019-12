The Witcher: la showrunner parla della seconda stagione e dello stile che adotterà

Di recente Netflix ha rilasciato la prima stagione della sua nuova serie ispirata ai romanzi di Andrejz Sapkowski, The Witcher, dando anche un’informazione ai fan ovvero che la seconda stagione avrebbe cominciato le proprie riprese a inizio 2020.

Quindi mentre aspettiamo l’arrivo della seconda stagione, parlando con Game Radar, la showrunner della serie, Lauren S. Hissrich, ha descritto alcuni dei suoi piani, incluso il modo in cui lei e il suo team creativo pianificano di approcciarsi alle basi dei primi otto episodi.

“La cosa fantastica della seconda stagione, posso dirti, è che, con ciò che abbiamo scritto, la storia diventa molto più focalizzata. C’è un impulso più forte nella storia, perché tutte le relazioni che abbiamo instaurato nella prima stagione, iniziano effettivamente a concretizzarsi nella seconda stagione.”

Hissrich suggerisce anche che la stagione 2 di The Witcher si sta allontanando dall’approccio che ha portato i personaggi principali di Geralt, Ciri e Yennefer ad essere separati per gran parte della serie finora:

“I personaggi iniziano a incontrarsi e interagire di più. A volte va bene. A volte non va bene. Ma è un po’ come se tutti quei fattori con cui abbiamo costruito per il mondo, finalmente iniziassero a riunirsi in qualcosa di un po’ più concreto.”

Quindi, con questo monito vi informiamo che la prima stagione è stata ispirata dai romanzi noti come Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino, mntre è presumibile che la seconda sarà ispirata dal terzo libro, Il Sangue degli Elfi, che appunto è impostato in maniera “più tradizionale”.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

