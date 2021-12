The Witcher: la showrunner parla di un particolare cattivo come il Thanos di questo franchise

Attenzione spoiler dalla seconda stagione di The Witcher

La Caccia Selvaggia è menzionata più volte tra i vari franchise di The Witcher, tanto da essere l’antagonista principale nel terzo gioco della saga videludica.

Nella serie Netflix viene fatta menzione sin dall’episodio pilota e ha diversi cenni durante la seconda stagione. Un giorno arriverà e cambierà per sempre il mondo di Geralt, ma per ora è una minaccia incombente, proprio come lo era Thanos per il Marvel Cinematic Universe.

In una recente conferenza stampa, IGN ha chiesto alla showrunner e produttrice esecutiva di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, se la Caccia Selvaggia è il Thanos dello show, e alla domanda ha semplicemente risposto: “Completamente”.

“Ciò che amo, ed è così che è impostato anche nei libri, è che la Caccia Selvaggia è un presagio di sventura”, ha detto. “Sono sempre menzionati quando sta arrivando la guerra, o una battaglia è all’orizzonte. E così hanno quest’aria di mistero e oscurità intorno a loro. Quello che inizieremo a fare [nello show] è iniziare a capire da dove vengono e cosa vogliono. E così, come tutti i personaggi dei romanzi di Sapkowski, li approfondiremo un po’ in modo che non siano solo dei cattivi monodimensionali.”

Hissrich afferma che parte del motivo per cui i semi della Caccia Selvaggia sono stati piantati così presto, è che questi aiutano a comunicare ai fan che la squadra sa cosa è importante.

“Volevamo assicurarci di aver menzionato la Caccia Selvaggia nella prima stagione, per esempio”, ha detto. “È nel pilot, quindi possiamo dire: ‘Vi ascoltiamo fan, sappiamo che questo è un grosso problema’. I fanno hanno giocato a The Witcher 3: Wild Hunt, molti la conoscono attraverso quel gioco. Però non siamo ancora pronti ad arrivarci.”

La costruzione dell’eventuale introduzione della Caccia Selvaggia richiede un’attenta pianificazione, ma Hissrich nota che non tutto è stato posizionato deliberatamente.

“Mi piacerebbe dire che tutto questo è pianificato perfettamente”, ha detto. “In parte lo è, perché sapevamo che c’erano cose che volevamo raccontare nel corso delle prime due stagioni, ma in parte è una coincidenza. Ci sono cose a cui guardo indietro alla prima stagione e penso: ‘Grazie a Dio qualcuno ha detto quella battuta lì’, e abbiamo continuato a giocarci ed espanderla nelle stagioni successive.”

