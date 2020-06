The Witcher: la showrunner rivela che continueranno a giocare con il tempo nella narrazione

La sequenza temporale di The Witcher nella stagione 2 sarà molto meno confusa rispetto alla stagione 1, permettendo alla sua narrativa di abbracciare tecniche come flashback e flash forward.

Nonostante abbia attirato 76 milioni di spettatori nel suo primo mese su Netflix, The Witcher ha ricevuto critiche per l’utilizzo delle tre linee temporali per raccontare le storie di Geralt, Yennefer e Ciri.

I fan che non hanno familiarità con i libri su cui si basa The Witcher, scritto dall’autore polacco Andrzej Sapkowski, hanno avuto problemi a seguire la trama, ma in realtà è solo una questione d’attenzione.

Le storie di Sapkowski seguono Geralt di Rivia (il “Witcher”) come protagonista principale, e come tale, Yennefer di Vengerberg e Ciri di Cintra non appaiono nei libri fino a quando Geralt non le incontra. La Stagione 1 di The Witcher, tuttavia, ha usato espedienti cronologici per seguire le storie di tutti e tre i personaggi, mettendo Yennefer e Ciri in condizioni di parità con Geralt. Le loro storie iniziano a decenni di distanza e questo pare abbia confuso molti spettatori, ma in realtà è solo questione di disattenzione, come molti pensano, perché la storia va solo rimessa assieme alla fine della stagione.

Ora che tutti e tre i personaggi esistono sulla stessa linea temporale, la stagione 2 di The Witcher dovrebbe essere molto più facile da seguire per i disattenti. Parlando con The Wrap, la showrunner Lauren S.Hissrich ha spiegato come la stagione 2 di The Witcher utilizzerà una struttura narrativa più tradizionale pur incorporando flashback e flash-fowards:

“Ciò che ci consente di fare una storia più saggia è giocare con il tempo in modi leggermente diversi. Dobbiamo usare flashback, possiamo fare flashforward, possiamo effettivamente integrare il tempo in un modo completamente diverso da quello che abbiamo già usato nella stagione 1. Se riesci ad immaginarlo, se fossimo in tre diverse linee temporali (nella stagione 1) e poi avessimo fatto un balzo in avanti o indietro, saremmo stati in quattro o cinque o sei linee temporali – anche io lo so è troppo. Ma ci saranno ancora delle sfide divertenti da giocare con il tempo.”

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

