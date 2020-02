The Witcher: la showrunner rivela che Kim Bodnia interpreterà Vesemir

La produzione della seconda stagione di The Witcher di Netflix è iniziata, e sta riempiendo il cast di alcuni volti nuovi per la tanto attesa nuova stagione.

Leggi anche: The Witcher è ancora la serie più popolare per Netflix dopo ben due mesi

Abbiamo avuto accenni a quei casting grazie ai social media, e per gentile concessione di Redanian Intelligence vi abbiamo riportato una serie di casting call che pare abbiano rivelato alcuni personaggio piuttosto noti dei libri e dei videogiochi con alcuni rimandi a quali attori li interpreteranno.

Successivamente, attraverso un comunicato e una conferma sulla pagina Facebook del gigante dello streaming, Netflix, vi abbiamo confermato la presenza nella seconda stagione di Yasen Atour (Young Wallander) che interpreterà Coen, Agnes Bjorn (Monster) nel ruolo di Vereena, Paul Bullion (Peaky Blinders) che interpreterà Lambert, Thue Ersted Rasmussen (Fast and Furious 9) nel ruolo di Eskel, Aisha Fabienne Ross (The Danish Girl) nel ruolo di Lydia, Kristofer Hivju (Il Trono di Spade) che interpreterà Nivellen e Mecia Simson nel ruolo di Francesca.

Ma quello che tutti volevano sapere, ovviamente date le varie discussioni in merito, e chi avrebbe interpretato il maestro di Geralt di Rivia, il Witcher noto come Vesemir, e stando alla showrunner stessa che ha condiviso l’informazione su Twitter, Kim Bodnia interpreterà il personaggio.

Qui sotto potete vedere la conferma:

One part killer, one part Dad. So excited to welcome Kim Bodnia to the Continent! https://t.co/z7xhEJMoU6 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) February 28, 2020

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

Mi piace: Mi piace Caricamento...