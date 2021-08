The Witcher: la showrunner smentisce il fatto che la terza stagione sia già in sviluppo

La showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich, si è aperta su ciò che servirà alla serie guidata da Henry Cavill per ottenere un rinnovo per una stagione 3 da parte di Netflix.

La serie fantasy è basata sui romanzi e sull’omonimo franchise di racconti dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. The Witcher si concentra principalmente sulla leggenda di Geralt di Rivia, il cacciatore di mostri titolare, mentre viaggia attraverso la terra immaginaria conosciuta come il Continente e il cui destino è legato a quello della principessa Ciri.

Alla sua prima, The Witcher ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica ed è stato un successo per Netflix, classificandosi come la seconda serie più vista per lo streamer nel 2019 negli Stati Uniti, oltre a diventare la più grande serie Netflix lanciata entro gennaio 2020 con oltre 76 milioni di visualizzazioni. Anche se la serie è stata rinnovata per la seconda stagione prima della sua premiere, e sono in arrivo numerosi spin-off, sembra che Netflix non abbia fretta di continuare questa espansione del franchise.

Hissrich ha recentemente partecipato al tour stampa della Television Critics Association per un panel virtuale per The Witcher. In risposta a una domanda posta da The Wrap (via SR) sul futuro della serie, la showrunner ha fatto notare che il lavoro sulla stagione 3 non è iniziato nonostante i rapporti precedenti lo suggerissero.

“No, non c’è stato alcun rinnovo formale. In effetti, in questo momento il mio focus è sulla stagione 2. Voglio dire, abbiamo questa data di messa in onda adesso. Inizieremo il 17 dicembre. C’è ancora molto lavoro da fare in post-produzione, quindi sto facendo avanti e indietro tra Los Angeles e Londra per completarla. E questo è tutto onestamente, è il punto in cui il nostro focus è concentrato in questo momento, perché abbiamo bisogno di una grande stagione 2 se vogliamo farne una terza.”

