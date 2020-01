The Witcher: la showrunner spiega perché il rilascio lo stesso giorno di Star Wars non è mai stato un problema

The Witcher è diventato ancora una volta un argomento di conversazione popolare grazie all’adattamento di Netflix, e mentre ci sono molte cose di cui parlare, un argomento che è salito in cima ai topic è il modo in cui il modello di rilascio di Netflix beneficia o influisce negativamente sugli spettacoli, sulla loro portata, crescita e popolarità.

Parte di quella conversazione era iniziata anche prima che lo spettacolo venisse presentato, in quanto The Witcher è uscito lo stesso giorno in cui Star Wars: L’Ascesa Skywalker è arrivato nei cinema – in realtà da noi in Italia è uscito due giorni dopo.

Come abbiamo visto, ciò non è stato un problema per The Witcher e recentemente lo showrunner Lauren S. Hissrich ha parlato di questi argomenti in un’intervista con Tomorrow Will Televised. Quando le è stato chiesto se la premiere durante le vacanze fosse mai stata una preoccupazione riguardo al fatto che il pubblico potesse trovare lo spettacolo, ecco cosa ha detto Hissrich.

“Oh Dio affatto”, ha detto Hissrich. “Si sa cosa ha pensato Netflix, questo è il loro tipo di approccio per quanto riguarda gli algoritmi, i dati e gli affari. Semplicemente durante le vacanze le persone si abbuffano molto. Le persone sono a casa, c’è molto freddo. Anche quando non è così, vi chiamo dalla soleggiata Los Angeles in questo momento, questo è il tempo che trascorro con la mia famiglia, rilassandomi sul divano in pigiama il più a lungo possibile. Non c’era alcun problema. In effetti, penso che la premiere durante le vacanze sia una delle cose che ha davvero giovato allo spettacolo. Ha dato alla gente il tempo di sedersi e guardare tutti gli 8 episodi degli episodi e poi ricominciare da capo. Voglio dire, è incredibile cosa leggo quando torno su Twitter. Le persone mi dicono: ‘Sono nel mio sesto rewatch’, e io facendo due conti penso ‘è già passato così tanto dalla premiere?’.”

Per quanto riguarda Star Wars, nemmeno questo è stato un problema per la serie.

“Sai l’altra cosa importante che accade durante le vacanze è che la gente sa di poter fruire delle premiere di grandi film”, ha detto Hissrich. “Ovviamente abbiamo rilasciato la serie la stessa notte in cui è uscito Star Wars, e anche questa era una domanda, ma la verità è che ho visto entrambi. Ho visto Star Wars e poi ovviamente mi sono seduta con la mia famiglia e ho visto anche The Witcher. C’è abbastanza spazio per un sacco di tipi di divertimento durante le vacanze, e penso che sia una delle cose su cui volevamo davvero puntare.”

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

