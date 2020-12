The Witcher: l’account Twitter pubblica una serie di nuove immagini di Ranuncolo

Nel caso in cui in qualche modo ve lo siate perso, The Witcher di Netflix sta attualmente organizzando un piccolo evento festivo sui social media in cui offre ai fan l’opportunità di decidere che tipo di chicche e anticipazioni dovrebbero essere condivisi online.

Finora, ha offerto un’opzione più diretta e quindi la possibilità di invocare la Legge della Sorpresa. E, forse, non sorprende che la Legge della Sorpresa continui a vincere nelle scelte. Nell’ultimo sondaggio è stata condivisa è una serie di foto di Ranuncolo che sembrano i ritratti senior del bardo.

Le foto, descritte come uno sguardo raro al processo creativo del bardo, possono essere trovate incorporate di seguito. A meno che Jaskier non abbia cambiato il suo guardaroba come il resto dei suoi compagni di cast per la nuova stagione, in realtà non sembra che questi siano della seconda stagione. L’abito specifico che indossa fa apparizioni nella prima stagione. Geralt di Rivia ha un aspetto piuttosto diverso nella seconda stagione, quindi sembra ragionevole presumere che anche Jaskier lo avrebbe.

Just admiring the pure beauty and artistry on display. (Remember, YOU chose surprise.) #Witchmas pic.twitter.com/wgCey8hP2P — The Witcher (@witchernetflix) December 17, 2020

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, la prima stagione di The Witcher ha seguito l’assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich è anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

