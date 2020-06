The Witcher: Lauren S. Hissrich spiega perché la serie non è un adattamento pedissequo dei libri

Lauren S. Hissrich, produttore esecutivo e creatore di The Witcher di Netflix, ha spiegato perché lo show televisivo non è un adattamento esatto dei libri.

The Witcher è basato sugli amati romanzi di Andrzej Sapkowski e presenta un ampio cast di personaggi. Questi includono Geralt di Rivia, la maga Yennefer di Vengerberg e Cirilla “Ciri” Fiona Elen Riannon, erede al trono di Cintra. La serie attira spettatori e fan da molti angoli: quelli che leggono i romanzi di Sapkowski, quelli che hanno giocato ai videogiochi e quelli che non hanno familiarità con il mondo.

La prima stagione di The Witcher ha introdotto gli spettatori ai personaggi attraverso trame intrecciate che si sono svolte in diversi periodi di tempo. In questo modo, gli sceneggiatori hanno seminato molliche di pane per i fan per tutta la stagione. Con una prima serie di episodi di successo, non sorprende che Netflix abbia già rinnovato la serie per la stagione 2. Lo streamer ha anche annunciato che aggiungerà una serie di nuovi personaggi alla stagione 2 di The Witcher.

Lunedì, Hissrich ha spiegato su Twitter alcuni dei ragionamenti alla base dello spettacolo, e come questo non sia un adattamento esatto. Ha detto che era essenziale mantenere “lo spirito dei libri“, ma ha detto che “i romanzi non possono essere adattamenti pedissequi in tv, perché i personaggi non possono parlare per ore senza interruzione“.

Il topic è cominciato con un fan che domandava perché non assumere scrittori che avessero familiarità col mondo, invece di cercare qualcuno che si concentrasse sulla diversità, ed a quella domanda la showrunner ha semplicemente risposto lasciando praticamente intendere che chi ha familiarità col mondo non è per forza, sempre, la scelta migliore, in quanto potrebbero non essere fra i migliori tra gli scrittori: “Si, ed al contempo no”, ha detto in sunto.

“Fammi tornare indietro. Quando scrivi un adattamento, devi avere familiarità con il lavoro originale, ovviamente. Gli scrittori e lo staff di The Witcher hanno dovuto leggere tutti i libri e hanno dovuto apprezzare il genere. Ma in particolare non ho cercato dieci studiosi di Sapkowski. Invece, ho trovato diversi scrittori che erano intimamente familiari con i personaggi, i temi e la politica del Continente. Alcuni sono cresciuti con queste storie e hanno fornito dettagli e approfondimenti non solo proveniente dai libri, ma anche dalla storia che ci sta dietro. Ma è stato altrettanto importante avere scrittori nella stanza che fossero in grado di mettere in discussione i ‘doni’ nei libri. Chi potrebbe dire: ‘Perché le persone odiano così tanto gli elfi?’ o ‘Aspetta, non capisco ancora la linea di sangue di Ciri. Come la esaminiamo in modo più chiaro per il pubblico televisivo?’. Nella forma più semplice, abbiamo bisogno che gli scrittori combattano per lo spirito dei libri e l’intenzione dell’autore. E anche scrittori che sanno che i romanzi non possono essere un adattamento pedissequo in tv, perché i personaggi non possono parlare per ore senza interruzione. Abbiamo bisogno di scrittori che siano vicini, ma non troppo vicini. Qualcuno che ama il mondo, ma non ha paura di metterlo in discussione. Qualcuno che sia fan, ma anche disposto a fare un passo indietro e ad aprire le proprie menti, al fine di portare il loro amato mondo fantasy in quello reale (più grande). Spero di averlo fatto.”

Yes. And equally importantly, no. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 8, 2020

Instead, I found several writers who were intimately familiar with the characters and themes and politics of the Continent. Some grew up with these stories (lookin at you @Ba66ins) and provided rich detail and insight into not just the books, but the history behind them. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 8, 2020

In simplest form, we need writers fighting for the spirit of the books, and the intention of the author. And also writers who know that novels can't be a 1:1 adaptation to tv, because characters can't speak for hours on end without interruption (lookin at you Geralt and Iola.) — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 8, 2020

We need writers who are close, but not too close. Who love the world, but aren't afraid to question it. Who are fans, but are willing to step back and open their minds, in order to bring their beloved world to our real (big) one. I hope we did that. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) June 8, 2020

L’adattamento del testo allo schermo presenta una sfida per i creativi quando cerca di rimanere fedele alla fonte, soprattutto quando si tratta del genere fantasy. Con un mondo vasto come quello di Sapkowski, gli scrittori hanno dovuto scegliere quali parti della storia volevano mostrare agli spettatori e, soprattutto, concentrarsi su come spiegare i diversi aspetti del mondo.

Mentre è necessario che un adattamento rimanga in qualche modo fedele al suo materiale originale, nel farlo, gli scrittori devono anche prendersi diverse libertà in modo che il pubblico che non ha familiarità con la storia originale possa anche comprendere le complessità del mondo.

In The Witcher, una di queste aggiunte è stata la storia delle origini di Yennefer, che non è inclusa nei libri. Gli sceneggiatori sono stati in grado di dargli una svolta, soddisfacendo il pubblico sia vecchio che nuovo. È un ottimo esempio di come mantenere lo spirito dei romanzi offrendo allo stesso tempo qualcosa di diverso. Il commento di Hissrich sul perché lo spettacolo non potrebbe essere un adattamento esatto ha anche molto senso, soprattutto per coloro che hanno familiarità con il dialogo dei libri. Fortunatamente, sembra che i fan siano perfettamente soddisfatti di questo adattamento di The Witcher, a parte ovviamente qualche detrattore a tutti i costi.

