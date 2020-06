The Witcher: le location dove è stata girata la prima stagione e le previsioni per la seconda

The Witcher di Netflix è ambientato in un mondo fantastico chiamato Il Continente e si basa su una serie di libri dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, ma la serie TV con al centro Henry Cavill è stata effettivamente girata in varie località d’Europa.

La maggior parte delle riprese si è svolta in Ungheria, con la produzione successivamente trasferitasi alle Isole Canarie e alcune scene sono state girate in Polonia e Australia.

Debuttando su Netflix all’inizio del 2020, la stagione 1 di The Witcher si staglia lungo diversi decenni e segue tre personaggi principali: Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri a pagamento con abilità speciali acquisite dall’allenamento estenuante e dalla sperimentazione magica in gioventù; Yennefer di Vengerberg, una donna di umili origini che diventa una potente strega; e la principessa Ciri, il cucciolo di leone di Cintra, che è costretta a fuggire da casa sua quando un esercito conquistatore fa irruzione nel castello e massacra la sua famiglia.

Adattato per la TV da Lauren S. Hissrich, The Witcher è stato un grande successo per Netflix ed è stato rinnovato per la seconda stagione anche prima dell’uscita della prima. Sfortunatamente, le riprese di The Witcher stagione 2 sono state messe in pausa a causa della pandemia di coronavirus, ma la serie riprenderà la produzione in estate. Qui una serie di location dove si sono tenute le riprese della prima stagione di The Witcher e ciò che sappiamo finora sui piani di produzione della seconda stagione.

Sebbene gran parte della stagione 1 di The Witcher sia stata girata in luogo, c’erano anche una serie di set costruiti in due diversi studi a Budapest, gli Ungheria: Mafilm Studios e Origo Studios. L’Ungheria è attualmente un luogo molto attraente per filmare grazie ai crediti d’imposta offerti dal governo ungherese; altre recenti importanti produzioni filmate lì includono Blade Runner 2049, Black Widow, Terminator: Dark Fate e Dune. Il palcoscenico degli Origo Studios è stato utilizzato per gli interni del castello di Cintra presenti nell’episodio 4. E mentre il villaggio di Blaviken del primo episodio potrebbe sembrare che sia stato girato in luogo, l’esterno della casa di Stregobor è in realtà un set che è stato costruito ai Mafilm Studios. Gran parte delle scene interne della stagione 1 sono state girate in quel posto.

Gli esterni della prima stagione di The Witcher hanno portato la crew in tutta Europa. L’esterno del castello di Cintra e le scene della foresta vicina sono state girate a Fort Monostor, un forte del XIX secolo in Ungheria. Scene nel villaggio natale di Yennefer di Vengerberg e alcune scene con Ciri nel suo viaggio sono state girate al Museo del villaggio di Skanzen, una collezione di case e manufatti in stile storico assemblati in un museo a cielo aperto in Ungheria. Gli esterni del castello di Vizima sono stati girati nella vicina Austria, in un castello chiamato Burg Kreuzenstein.

Un considerevole numero di riprese della prima stagione hanno avuto luogo anche alle Isole Canarie, un arcipelago spagnolo situato al largo della costa occidentale del Nord Africa. Gli ampi scatti di Aretuza, dove Yennefer si allena per diventare una maga, presentano edifici in CGI costruiti su set reali di un isolotto chiamato Roque de Santo Domingo. Scene nella foresta di Brokilon, dove Ciri incontra una tribù di driadi, sono state girate nella giungla di La Palma. La maggior parte della caccia al drago dell’episodio 6 è stata girata in quel luogo. Laddove The Witcher richiedeva scene nel deserto, come la sfortunata scorta di Yennefer a una giovane regina e una visione di Ciri, queste furono girate sull’isola di Gran Canaria.

Il momento in cui The Witcher porta davvero le cose nella terra natia, tuttavia, è nel finale di stagione. La battaglia di Sodden è stata girata sulle rovine del castello Ogrodzieniec in Polonia. Piuttosto opportunamente per uno spettacolo su un cacciatore di mostri, si dice che il castello sia perseguitato dal Cane Nero di Ogrodzieniec, un terribile segugio spettrale che può essere visto vagare per i terreni di notte, trascinando dietro una pesante catena.

La natura della storia di The Witcher implica che i suoi personaggi raramente rimangono in una location troppo a lungo, e la stagione 2 della serie girerà in diverse nuove location in Europa. Grazie a Redanian Intelligence possiamo rivelarvi che la maggior parte delle riprese avrà luogo presso gli Arborfield Studios, a ovest di Londra, dove un enorme set per la città di Oxenfurt è già stato costruito su uno dei backlot. The Hook riferisce che le altre principali location delle riprese di The Witcher saranno in Scozia, Slovacchia e in Repubblica ceca. All’inizio di quest’anno The Witcher il regista Stephen Surjik ha condiviso le foto di un viaggio di esplorazione di località sull’isola di Skye, negli altopiani scozzesi.

