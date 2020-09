The Witcher: Monster Slayer, un video mostra un esempio di gameplay

Nel caso ve lo foste perso, è stato recentemente annunciato che lo sviluppatore CD Projekt, Spokko, rilascerà The Witcher: Monster Slayer, un nuovo videogioco mobile free-to-play basato sulla posizione e sulla serie di videogiochi The Witcher.

Oltre all’annuncio, poco è stato rivelato sul titolo, ma gli sviluppatori hanno offerto un’anteprima del gameplay del gioco mobile.

La breve anteprima, che potete vedere qui sotto, mostra come ci si sente a incontrare e combattere mostri nel mondo, così come un paio di NPC. Se hai giocato ad altri videogiochi in realtà aumentata come, ad esempio, Pokemon Go di Niantic, il layout di base e la premessa dovrebbero sembrare molto familiari con un piccolo personaggio che vaga su una mappa per affrontare le creature e altri punti di interesse.

Qui sotto potete vedere il gameplay:

Before you take on your first contract, check out what awaits on the path 👺

Here’s a sneak peek of #TheWitcherMonsterSlayer gameplay.

P.S. For the best experience watch it on your phone vertically. pic.twitter.com/G9uFlWZYtO

