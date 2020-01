The Witcher: Netflix mette a disposizione una mappa interattiva del continente e la sua storia

Sicuramente una delle cose che ha più attratto l’attenzione per quanto riguarda la serie The Witcher di Netflix, oltre alla bellissima Anya Chalotra e all’interpretazione di Henry Cavill del famoso strigo (nelle traduzioni italiane dei romanzi), è sicuramente la storia davvero intrigante e elegantemente montata dei vari episodi.

Sia che la si sia apprezzata o meno è chiaro che potrebbero esserci state delle incomprensioni, sopratutto per chi non ha letto le prime due raccolte scritte da Andrzej Sapkowski, Il Guardiano degli Innocenti e La Spada del Destino, ma c’è da dire comunque che alla fine della stagione la storia viene riordinata dagli eventi, e la comprensione non è così complicata.

Ad ogni modo, come ho detto, sia che la si sia apprezzata o meno, Netflix ha messo a disposizione una intrigante quando divertente da usare mappa interattiva che caratterizza maggiormente il mondo di The Witcher, andando anche oltre le vicende raccontate nella serie, dando più informazioni anche su eventi molto importanti come La Congiunzione delle Sfere e La Grande Epurazione.

Potete giocare con questo tipo di mappa cliccando sull’immagine qui sotto:

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

