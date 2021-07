The Witcher: Nightmare of the Wolf, ecco il teaser trailer dello spin-off della serie Netflix!

Fra i vari annunci che i creatori del franchise di The Witcher di Netflix hanno fatto al WitcherCon, c’è stata la rivelazione di The Witcher: Nightmare of the Wolf, lo spin-off in stile anime che adesso sappiamo arriverà il 23 agosto sulla piattaforma di streaming.

Netflix ha presentato un piccolo teaser trailer di presentazione, assieme a diversi dettagli circa la seconda stagione di The Witcher, alcuni primi closer-look molto rapidi degli interpreti Paul Bullion e Joey Batey nei panni dei loro personaggi, rispettivamente Lambert e Ranuncolo, poi con un’immagine condivisa dalla bella e talentuosa Anya Chalotra, è stata rivelata la data d’uscita della seconda stagione. Infine, a seguito sono stati rivelati i titoli delle varie puntate.

Ma soprattutto è stato mostrato lo spin-off in una brevissima anticipazione, che ora è stata arricchita con diverse scene aggiuntive. Affronta i tuoi demoni. The Witcher: Nightmare of the Wolf debutta il 23 agosto 2021 in tutto il mondo su Netflix.

Qui sotto potete vedere quindi il teaser trailer di The Witcher: Nightmare of the Wolf:

