The Witcher: Nightmare of the Wolf, ecco un’anticipazione e la data d’uscita dello spin-off anime!

Fra i vari annunci che i creatori del franchise di The Witcher di Netflix hanno fatto, c’è stata la rivelazione di The Witcher: Nightmare of the Wolf, lo spin-off in stile anime che adesso sappiamo arriverà il 23 agosto sulla piattaforma di streaming.

Netflix ha presentato alcuni teaser trailer nel tempo per la seconda stagione di The Witcher che hanno offerto ai fan alcuni primi closer-look molto rapidi, ma durante il WitcherCon sono stati rivelati diversi dettagli inediti.

Prima gli interpreti Paul Bullion e Joey Batey hanno mostrato alcuni closer-look dei loro personaggi nella seconda stagione di The Witcher, rispettivamente Lambert e Ranuncolo. Successivamente con un’immagine condivisa dalla bella e talentuosa Anya Chalotra, è stata rivelata la data d’uscita della seconda stagione. Infine, a seguito sono stati rivelati i titoli delle varie puntate.

Qui sotto la rivelazione riguardo la serie anime:

E qui sotto una piccola anticipazione che ci mostra il tipo di animazione che è stata utilizzata per realizzare la serie spin-off di The Witcher dal gigante dello streaming:

Face your demons. Nightmare of the Wolf premieres August 23. #WitcherCon pic.twitter.com/qDRdxMRHfD — The Witcher (@witchernetflix) July 9, 2021

Mi piace: Mi piace Caricamento...