The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix pubblica una serie di fantastici character poster

Netflix ha pubblicato sette character poster dedicati ai personaggi dello spin-off animato di The Witcher, il film d’animazione intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf, che debutterà in tutto il mondo lunedì 23 agosto 2021.

I poster presentano il mentore di Geralt, Vesemir (Theo James), la potente maga Tetra Gilcrest (Lara Pulver), il re degli elfi caduto Finlavandel (Tom Canton) e altro ancora.

Possiamo rivelarvi questi poster grazie al post qui sotto:

Join them all for the premiere of Nightmare of the Wolf, August 23 on @netflix. pic.twitter.com/UIzkc5ypNl — The Witcher (@witchernetflix) August 18, 2021

Basata sulla “Saga di Geralt di Rivia”, scritta dal polacco Andrzej Sapkowski, la popolarissima serie tv Netflix The Witcher è una storia fantasy che racconta le avventure di Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill, la star di Superman), un essere umano geneticamente modificato e dotato di poteri speciali con cui sconfigge i più temibili mostri della tradizione slava, sparsi in un continente immaginario diviso tra l’Impero di Nilfgaard e il Regno di Temeria.

Ora l’universo di The Witcher si espande con l’arrivo imminente sulla piattaforma di un film d’animazione in stile anime che debutterà in streaming su Netflix il 23 agosto: intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf, racconta la origin story di Vesemir, il mentore di Geralt, colui che gli ha insegnato tutto ciò che sa.

Nel cast vocale originale del film ci sono Theo James (Castlevania) come Vesemir, Lara Pulver (Sherlock) alias Tetra, Graham McTavish (Outlander) aka Deglan e Mary McDonnell (Battlestar Galactica) che interpreta l’ugola di Lady Zerbst.

Sceneggiato da Lauren S. Hissrich e Beah DeMayo, realizzato da Studio Mir, il film è diretto dal coreano Kwang Il Han.

Affronta i tuoi demoni. The Witcher: Nightmare of the Wolf debutta il 23 agosto 2021 in tutto il mondo su Netflix. Sfuggito a una vita di stenti, Vesemir diventa witcher e uccide mostri per denaro e gloria, ma deve affrontare i demoni del passato per sconfiggere una nuova minaccia.

