The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix rivela alcuni dettagli sul film animato

Non sono state fornite molte informazioni quando Netflix ha annunciato il suo film d’animazione di The Witcher: Nightmare of the Wolf. Tutto quello che dovevamo sapere è arrivato attraverso la breve logline, che recitava: “Il mondo di The Witcher si espande in questo film anime che esplora una nuova potente minaccia per il Continente“.

Ora abbiamo alcuni nuovi dettagli da condividere riguardo al progetto, che si lega alla serie live-action. È una storia prequel ambientata “molto prima” degli eventi della prima stagione, e la serie si concentrerà sull’insegnante di Geralt, Vesemir.

Questa nuova informazione è stata rivelata sulla pagina ufficiale di Netflix, che recitava: “Molto prima di fare da mentore a Geralt, Vesemir inizia il suo viaggio da Witcher dopo che il misterioso Deglan lo rivendica attraverso la Legge della Sorpresa“.

Sarà interessante e divertente vedere questo film immergersi più in profondità nella storia del mondo in cui è ambientato The Witcher e offrire un background su alcuni dei personaggi.

Anche Lauren S. Hissrich, showrunner della serie live-action, sta contribuendo allo sviluppo del film, e anche Beau DeMayo, che ha scritto un episodio della serie live-action, è a bordo per lavorare al progetto.

