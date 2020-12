The Witcher: Nightmare of the Wolf, rivelato il logo dello spin-off animato!

The Witcher sta lavorando ai suoi progetti futuri durante le vacanze e sembra che i fan abbiano ricevuto un regalo a sorpresa per celebrare la stagione.

Su Twitter, i netizen hanno tenuto d’occhio le pagine del franchise mentre venivano stuzzicati con alcuni regali grazie alla Legge della Sorpresa, e il regalo venuto fuori oggi è un primo sguardo a The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Il post, che trovi di seguito, mostra il logo creato per l’anime. The Witcher ha annunciato per la prima volta che questo ambizioso progetto anime era in lavorazione all’inizio di quest’anno, e da allora i fan hanno atteso un aggiornamento sulla serie. E quale momento migliore per lasciare un regalo del genere se non adesso?

Surprise! Your benevolent bard comes to you today with exciting developments: Presenting a very first look at the "Nightmare of the Wolf" logo. #Witchmas pic.twitter.com/TGJyjzV8hl — The Witcher (@witchernetflix) December 21, 2020

Il logo mostra una sorta di maschera da lupo su uno schermo nero come la pece, ed è accompagnato da una musica minacciosa. La maschera si appanna quando appare il testo che mostra il nome dell’anime e l’intero logo sbiadisce in nero pochi secondi dopo.

Questo logo potrà non essere molto, ma mostra ai fan che le cose si stanno muovendo dietro le quinte. The Witcher: Nightmare of the Wolf è stato motivo di eccitazione sin dal suo annuncio, quindi puoi capire perché i fan vogliono maggiori informazioni sul film il prima possibile. E mentre questi dettagli stanno arrivando lentamente, lo scrittore Beau DeMayo ha detto a ComicBook in un’intervista quest’anno che questo anime sarà al 100% canonico con le show madre.

“Lo spettacolo è divertente perché è una proprietà così unica. Perché lo spettacolo è basato sui libri e non sul gioco. È stata una cosa interessante controllare quella prospettiva, in termini di… stavamo guardando ai libri, guardando sempre i libri. E ci saranno sempre delle somiglianze perché provengono tutti dalla stessa nave madre, in pratica”, ha condiviso lo scrittore. “Ma l’anime stesso, per quanto posso dire al riguardo, è di Netflix. È sicuramente qualcosa che è in sintonia con la nostra serie live action.”

