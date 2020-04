The Witcher: prima foto per la seconda stagione

Nonostante la produzione sia ferma, arriva la prima foto inedita per la seconda stagione di The Witcher.

La serie live-action Netflix di The Witcher ha avuto un certo successo in tutto il mondo, e ovviamente la produzione della seconda stagione era già partita con le riprese e tutto. Poi è arrivato il Coronavirus, e tutto il mondo si è fermato.

La produzione della seconda stagione della serie era stata sospesa inizialmente solo per due settimane, ma più il tempo passava e più aumentava il numero di contagiati e di morti. Quindi ora come ora non si vede chiaramente la luce in fondo dal tunnel, anche se sappiamo che c’è da qualche parte.

Quindi per aiutarci in questa quarantena, e per ingannare l’attesa prima della riprese della produzione della serie, nel suo piccolo la showrunner Lauren S. Hissrich ci mostra un primo scatto dal set della seconda stagione di The Witcher.

Uno scatto, pubblicato su Twitter, che mostra la tropue pronta per girare una scena con protagonista il celebre Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, che possiamo intravedere pronto per l’azione tra la vegetazione che caratterizza la location.

#tbt one month ago on the set of ⁦@witchernetflix⁩. The sun will rise again. Until then, stay home and stay safe. pic.twitter.com/1PbeUa9YaO — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) April 10, 2020

The Witcher è una serie tv targata Netflix del 2019 creata da Lauren Schmidt Hissrich, tratta dalla saga letteraria di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski, e con Mike Ostrowski come produttore.

La colonna sonora è composta da Sonya Belousova e Giona Ostinelli.

Nel cast Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (Cirilla / Ciri), Joey Batey (Ranuncolo) e MyAnna Buring (Tissaia de Vries).

