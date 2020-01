The Witcher: Toss a Coin to Your Witcher arriva finalmente su Spotify

La canzone preferita del Ranuncolo di Joey Batey, “Toss A Coin To Your Witcher”, proveniente dalla serie fantasy di grande successo di Netflix, The Witcher, è finalmente disponibile su Spotify prima dell’uscita della colonna sonora della prima stagione.

Incentrata su un cacciatore di mostri di nome Geralt di Rivia (Henry Cavill), The Witcher ruota attorno a tre personaggi, lui stesso, la maga Yennefer e la giovane principessa Cirilla, la leoncina di Cintra. I tre personaggi sono tutti riuniti nel mezzo di una lotta di potere nel mondo devastato dalla guerra del Continente.

Ma, con soli otto episodi, la prima stagione della serie ha appena graffiato la superficie del mondo di Sapkowski. Per fortuna, The Witcher è stato rinnovato per la una seconda stagione, che dovrebbe arrivare nel 2021. Fino ad allora, i fan hanno creato eccellenti art work, video e cover di canzoni per mantenere l’eccitazione provocata dalla serie.

L’accompagnamento musical è sicuramente diventato uno degli elementi preferiti dai fan di The Witcher, soprattutto quando si tratta della canzone del bardo Ranuncolo, “Toss A Coin To Your Witcher”.

Ora, l’orecchiabile melodia è ufficialmente disponibile per il pubblico da ascoltare su Spotify. L’account ufficiale Twitter di The Witcher ha fatto sapere la cosa con un bellissima quanto divertente messaggio in rima, che ovviamente non traduciamo perché perderebbe molto.

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

