The Witcher: un concept art mostra il mostro che non è comparso nella serie

I fan che si sono sintonizzati su The Witcher di Netflix e hanno potuto dare un’occhiata a diversi mostri e creature tratti dai romanzi, tra cui uno Strige, una Kikkimora e altri.

Detto questo, ci sono molte più creature al mondo di solo quelle, e ad un certo punto durante lo sviluppo, uno scrittore ha lanciato l’inclusione di un mostro noto come Selkie Maw. In realtà vediamo le conseguenze di quella battaglia nell’episodio 4 dopo che Geralt torna nella taverna coperto di viscere di mostro, e lo scrittore della serie, Declan de Barra, ci ha permesso di dare un’occhiata al concept art del mostro sui social media, che non è entrato nello show.

L’immagine è accompagnata da un messaggio che descrive come nella 4° puntata avremmo dovuto vedere Geralt dopo aver ucciso un Selkie Maw. Originariamente doveva essere visto mentre veniva inghiottito dal mostro, assieme a come poi si sarebbe fatto strada fra le budella con la sua spada. Dopo quella scena sarebbe stato inseguito da alcuni cuccioli di Selkie Maw descritti come 50 e dai movimenti strani, con un movimento convinto di contorsione.

Qui sotto potete vedere il concept:

In 104 we meet Geralt after he has killed a beast called a Selkie Maw. Originally he was going to be swallowed by it, cut his way out & be chased by fifthy squirming baby selkie maws. Sketch I made when pitching to room… pic.twitter.com/0B30uZI3Mr — Declan de Barra (@declandebarra) December 27, 2019

And another of the poor Selkie Maw. (In truth they are plankton feeders) pic.twitter.com/qTlfV2pJwv — Declan de Barra (@declandebarra) December 27, 2019

La showrunner Lauren S. Hissrich ha commentato la cosa dicendo: “Non dimenticherò mai Declan mentre presentava al team l’episodio, completo di supporti visivi. Una nota per me stessa: mai lasciarlo andare“.

I will never forget Declan pitching this story to the room on day one of his episode break, complete with visual aids. Note to self: never let him go. 😍 https://t.co/YuSOgbkjJA — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 27, 2019

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

