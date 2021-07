The Witcher: un rumor lascia intendere la terza stagione sia già in fase di sviluppo

Abbiamo circa sei mesi prima dell’uscita della seconda stagione di The Witcher su Netflix, e mentre siamo entusiasti di vedere di nuovo i nostri personaggi preferiti, siamo anche entusiasti di guardare al futuro dello show.

Il futuro è la terza stagione. Sebbene Netflix non abbia ancora annunciato ufficialmente il rinnovo di The Witcher, è solo questione di tempo poiché i lavori stanno iniziando.

Stando a Redanian Intelligence, fonte sempre affidabile per tutto ciò che concerne il mondo di The Witcher, abbiamo appreso che la scrittura della terza stagione di The Witcher è iniziata di recente, nonostante la mancanza di un annuncio ufficiale. Stando alle informazioni, il team di scrittura sarà in gran parte lo stesso con forse alcune promozioni.

Con questo in mente, e aspettando la conferma da parte di Netflix, quando possiamo aspettarci che inizino le riprese? Ovviamente Henry Cavill è la chiave di tutto, e la sua agenda d’impegni è la soluzione.

Nell’agosto 2021 inizierà a partecipare al suo nuovo film chiamato Argylle con un cast stellare, poi passerà a Enola Holmes 2 dove interpreta un ruolo leggermente più piccolo che potrebbe completare più velocemente. Nessuno dei due progetti, tuttavia, interferirà con i piani della terza stagione poiché la crew di The Witcher sarà impegnata con The Witcher: Blood Origin da agosto a circa novembre/dicembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...