The Witcher: un video promozionale mostra un bestiario delle creature viste nella serie

Netflix ha pubblicato una nuova featurette sulla sua serie The Witcher, e questo mostra un Bestiario davvero interessante, un must-see per tutti i fan della serie. Il video di 12 minuti caratterizza tutte le creature mitiche e i mostri con cui Geralt si trova faccia a faccia nella popolare serie TV di Netflix.

Dalla Kikimora che fa il suo debutto nell’episodio 1, al Roachhound nell’episodio 4. Inoltre, il video mostra i mostri e le loro origini in tutto il mondo. Ciò include riferimenti alla vita reale di esseri mitologici in India e Cina.

Il video è un ottimo spunto per documentarsi in quanto descrive dettagliatamente queste creature che abbiamo visto nello show, e da dove provengono. Detto questo, dovreste evitare di guardare il Bestiario di The Witcher se non avete visto la serie.

Potete vedere il video qui sotto:

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre 2019.

