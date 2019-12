The Witcher: una fan-art di BossLogic immagina Mark Hamill nel ruolo di Vesemir

Mentre la prima stagione di The Witcher di Netflix fondamentalmente non include Vesemir, è difficile immaginare che lo status quo continuerà nelle stagioni successive.

L’anziano witcher è una parte così importante della vita di Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill nella serie) che è praticamente impossibile evitare di portarlo in scena. E, come abbiamo precedentemente descritto, Mark Hamill sembra essere interessato al ruolo, oltre ai fan che davvero sono entusiasti della possibile scelta. E, almeno secondo alcune nuove fan art, potrebbe davvero dare vita a un Vesemir piuttosto forte.

Il prolifico artista BossLogic, che spesso fa questo tipo di artwork ogni volta che si parla di un fanta-casting, ha realizzato un’immagine che ritrae Hamill nel ruolo di Vesemir.

È un po’ strana come fan-art e l’intera cosa di BossLogic si basa sulla manipolazione di più immagini insieme, ma è sicuramente uno sguardo interessante a come Hamill potrebbe apparire nel ruolo un giorno.

Potete vedere la fan-art qui sotto:

A Mark Hamill la cosa non è passata inosservata, e qui abbiamo la sua risposta, con tanto di sguardo sbalordito della showrunner Lauren S. Hissrich di seguito:

👀 — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) December 25, 2019

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, The Witcher di Netflix seguirà il mostro assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich sarà anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Ecco la sinossi ufficiale di The Witcher: “Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile“.

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

The Witcher è disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

