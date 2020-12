The Witcher’s Bestiary Part 2: Netflix rilascia la seconda parte del video bestiario!

Dopo le foto di Ranuncolo venute fuori online, l’account Twitter di The Witcher ha fatto scegliere di nuovo ai fan che tipo di anticipazione ottenere, e volenti di dar voce al destino hanno scelto di nuovo La Legge della Sorpresa.

Di conseguenza questa mattina Netflix ha rivelato il “The Witcher’s Bestiary Part 2“, il seguito dell’originale video piuttosto informativo e di successo.

In diversi sappiamo che stavano facendo il tifo per un’anteprima di un action figure, anche se bisogna ammettere che il video è piuttosto interessante e divertente, ed inizia con la rivelazione ufficiale di quella testa di mostro che vediamo gettata a terra nell’episodio 6 della stagione 1. Il nome della creatura non è mai menzionato, ma come alcuni avevano supposto, si tratta effettivamente di un Basilisco, tratto da Sword of Destiny. Anche la showrunner Lauren S Hissrich lo ha confermato e ha anche detto che ci sono già molte sottospecie di Basilisco in questo mondo, e questa è solo una.

“Stiamo continuando a sviluppare mostri per le stagioni future, quindi nella nostra mente questo Basilisco dell’episodio 106 è una delle tante sottospecie: Zerrikan meridionale, Basilisco reale, Protobasilisco, scegli tu!”

A proposito, se pensavate che i Basilischi fossero uno scherzo, questo video vi convincerà del contrario. Potrà avere la testa di un gallo, ma è in grado di ucciderti in una miriade di modi diverso… a meno che tu non sia una donnola.

Quello dopo è un Hirikka, la creatura piuttosto adorabile che vediamo brutalmente uccisa nell’episodio 6. Come spiega il video, sono piuttosto in pericolo, ed è per questo che Geralt non accetterà un contratto su di loro. Nella 6° puntata della prima stagione lo vediamo in cerca di cibo, anche se sappiamo tutti come è andata a finire.

Poi viene il Drago, e mentre il video entra nei dettagli su una varietà di fatti, questa citazione di Hissrich spicca, poiché secondo lei: “sono anche una specie di drago Witcher: proteggono altri draghi più comuni dalle minacce umane“.

Qui sotto il video:

Basato sulla serie fantasy di romanzi e racconti di Andrzej Sapkowski, la prima stagione di The Witcher ha seguito l’assassino di mostri chiamato Geralt di Rivia. La showrunner Lauren S. Hissrich è anche produttrice esecutiva della serie mentre Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez e Charlotte Brändström faranno parte del gruppo di regia per la prima stagione di otto episodi.

Basato sulla serie fantasy best-seller, The Witcher è un’epica fiaba sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Ma quando il destino lo spinge verso una potente strega e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a camminare assieme per un continente sempre più instabile.

La sinossi della seconda stagione recita: “Convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani ei demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno ”:

Nel cast Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Jodhi May come Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson come Eist, Adam Levy come Topia, MyAnna Buring come Aretuza e Millie Brady come Princess Renfri, con Mimi Ndiweni e Therica Wilson nei panni di novizi stregoni.

