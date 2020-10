The Witches: ecco il trailer del rifacimento diretto da Robert Zemeckis in arrivo su HBO Max

L’adattamento di Robert Zemeckis di The Witches con Anne Hathaway arriverà su HBO Max giusto in tempo per Halloween.

La commedia dark fantasy della Warner Bros. debutterà sul servizio di streaming in abbonamento, di proprietà della società madre WarnerMedia, il 22 ottobre. The Witches inizialmente doveva uscire nella vendita il 9 ottobre, ma come quasi tutti i film in uscita quest’anno, la sua uscita è stata ritardata a causa della pandemia.

Anche se sta per rinunciare all’uscita nelle sale negli Stati Uniti, il film sarà proiettato nei cinema internazionali a partire dal 28 ottobre.

“The Witches è una meravigliosa rivisitazione del classico racconto di Roald Dahl che combina regia di prim’ordine con performance fantastiche”, ha affermato Toby Emmerich, Presidente del Warner Bros. Pictures Group. “È divertente, per tutta la famiglia e ideale per questo periodo dell’anno.”

The Witches è basato sul romanzo per bambini di Roald Dahl su un ragazzino che, mentre si trova con sua nonna in un hotel, si imbatte in un raduno di streghe guidato dalla Grand High Witch (Hathaway). Con l’aiuto di sua nonna, tenta di sventare il loro malvagio complotto di trasformare i bambini del mondo in topi. La prossima versione vede come protagonista il nuovo arrivato Jahzir Kadeem Bruno, insieme a Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock e Kristin Chenoweth.

“Questo film, con il suo cast stellare, è eccezionale”, ha detto Casey Bloys, chief content officer per HBO e HBO Max. “Siamo entusiasti di poter utilizzare la nostra piattaforma per fornire nuovi contenuti tempestivi, pertinenti e coinvolgenti in questo periodo in cui l’esperienza cinematografica non è disponibile per tutti.”

I crediti di Zemeckis includono amati classici come Forrest Gump e Ritorno al futuro, e ora ha diretto “The Witches”, scrivendo anche la sceneggiatura assieme a Guillermo del Toro e Kenya Barris.

La storia è stata adattata per la prima volta per il grande schermo nel 1990 con un cast che includeva Angelica Huston e Rowan Atkinson. Quella versione, diretta da Nicolas Roeg, fu un fallimento finanziario ma in seguito ottenne un seguito di culto.

Qui sotto il trailer:

