The Woman King: ecco il primo trailer del film epico storico sulle guerriere Agoji

Le guerriere Agoji stanno per aver il loro dovuto momento sul grande schermo. The Woman King è interpretato da Viola Davis che recita nei panni del generale Nanisca, che guidò le guerriere, note per essere sole donne, in difesa del regno dell’Africa occidentale Dahomey, nell’attuale Benin, durante i secoli 17°, 18° e 19°.

Ieri vi ho mostrato le prime immagine del film, che mi hanno entusiasmato non poco, ed oggi come promesso della regista Gina Prince-Bythewood, possiamo mostrarvi il primissimo trailer.

Potete vederlo qui sotto:

Oltre Viola Davis, Lashana Lynch, John Boyega e Thuso Mbedu recitano anche loro nel film diretto da Gina Prince-Bythewood (The Old Guard, Love & Basketball) e scritto da Dana Stevens. The Woman King debutterà nelle sale il 16 settembre.

“Non ho mai avuto un ruolo come questo prima. È trasformativo”, ha detto la protagonista e produttrice Davis a Vanity Fair. “C’è sempre una visione che hai per la tua carriera, ma ci sono pochissimi ruoli come attrice di colore. Pelle scura con naso largo e labbra grandi. Continuerò a dirlo. Quelle storie sono straordinariamente poche… è difficile essere un’artista, difficile essere un’artista nera, e ancora più difficile essere un’artista donna nera.”

Davis ha affrontato la mancanza di rappresentazioni storiche degli Agoji, dicendo: “C’è un libro: ‘Le Amazzoni della Sparta Nera’, scritto da un uomo bianco. Ho dovuto cancellare molto perché era pieno di commenti editoriali del tipo: ‘Sembravano bestie. Erano brutte. Erano maschili’. Dovevi vagliare tutto questo“.

Per trasformarsi nel generale Nanisca ha adottato un metodo “Braveheart”, la Davis si è sottoposta lezioni di arti marziali e addestramento alle armi, oltre a allenamento con i pesi e sprint per quattro ore al giorno, cinque giorni alla settimana.

La regista Prince-Bythewood ha voluto mantenere l’autenticità della storia, aggiungendo: “Queste donne erano affascinanti e non avevano bisogno di essere abbellite o patinate. Volevo che fosse reale, viscerale e crudo. Non volevamo mostrarle solo come: donne toste che hanno ucciso. Hanno anche riso, amato e pianto. Volevamo mostrare la loro piena umanità, non solo la parte interessante che sarebbe stata bella in un trailer.” The Woman King è la straordinaria storia delle Agojie, l’unità di guerriere tutta al femminile che ha protetto il regno africano del Dahomey nel 1800 con abilità e una ferocia diversa da qualsiasi cosa il mondo abbia mai visto. Ispirato da eventi veri, The Woman King segue il viaggio emotivamente epico del generale Nanisca (Viola Davis), mentre addestra la prossima generazione di reclute e le prepara alla battaglia contro un nemico determinato a distruggere il loro modo di vivere. Per alcune cose vale la pena lottare. Il film è diretto da Gina Prince-Bythewood mentre la sceneggiatura è stata scritta da Maria Bello, Dana Stevens e Gina Prince-Bythewood stessa. Alla produzione figurano Cathy Schulman Viola Davis Julius Tennon e Maria Bello, mentre Peter McAleese è èroduttore esecutivo.

