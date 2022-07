The Woman King: una serie di immagini prima del trailer in arrivo domani

Le guerriere Agoji stanno ricevendo il loro dovuto momento sul grande schermo.

The Woman King è interpretato da Viola Davis che recita nei panni del generale Nanisca, che guidò le guerriere, note per essere sole donne, in difesa del regno dell’Africa occidentale Dahomey, nell’attuale Benin, durante i secoli 17°, 18° e 19°.

Lashana Lynch, John Boyega e Thuso Mbedu recitano anche loro nel film diretto da Gina Prince-Bythewood (The Old Guard, Love & Basketball) e scritto da Dana Stevens. The Woman King debutterà nelle sale il 16 settembre.

“Non ho mai avuto un ruolo come questo prima. È trasformativo”, ha detto la protagonista e produttrice Davis a Vanity Fair. “C’è sempre una visione che hai per la tua carriera, ma ci sono pochissimi ruoli come attrice di colore. Pelle scura con naso largo e labbra grandi. Continuerò a dirlo. Quelle storie sono straordinariamente poche… è difficile essere un’artista, difficile essere un’artista nera, e ancora più difficile essere un’artista donna nera.”

Davis ha affrontato la mancanza di rappresentazioni storiche degli Agoji, dicendo: “C’è un libro: ‘Le Amazzoni della Sparta Nera’, scritto da un uomo bianco. Ho dovuto cancellare molto perché era pieno di commenti editoriali del tipo: ‘Sembravano bestie. Erano brutte. Erano maschili’. Dovevi vagliare tutto questo“.

Per trasformarsi nel generale Nanisca ha adottato un metodo “Braveheart”, la Davis si è sottoposta lezioni di arti marziali e addestramento alle armi, oltre a allenamento con i pesi e sprint per quattro ore al giorno, cinque giorni alla settimana.

La regista Prince-Bythewood ha voluto mantenere l’autenticità della storia, aggiungendo:

“Queste donne erano affascinanti e non avevano bisogno di essere abbellite o patinate. Volevo che fosse reale, viscerale e crudo. Non volevamo mostrarle solo come: donne toste che hanno ucciso. Hanno anche riso, amato e pianto. Volevamo mostrare la loro piena umanità, non solo la parte interessante che sarebbe stata bella in un trailer.”

Potete vedere le immagini promozionali del film qui sotto:

Inoltre, questo teaser poster animato annuncia l’arrivo del trailer per domani:

