Theo Rossi si lancia in un elogio a Zack Snyder sul set di Army of the Dead definendolo “un visionario”

Theo Rossi, che recita in Army of the Dead, dice che Zack Snyder è uno dei dieci più grandi registi.

Il film sugli zombi uscirà in sale selezionate e su Netflix il 21 maggio. Si concentra su una squadra di mercenari che uniscono le forze per una rapina. Hanno in programma di rapinare un casinò di Las Vegas, ma devono affrontare un’orda di zombi. Army of the Dead sembra pronto a reinventare il genere con l’introduzione di alcuni elementi, ovviamente ispirati dall’unico e solo padre degli zombi al cinema, Romero, di cui Snyder si è sempre definito un fan.

Netflix sembra puntare al successo di Army of the Dead. Ha ordinato due progetti correlati, entrambi prequel del film, Army of the Dead: Lost Vegas è una serie in stile anime incentrata sull’inizio dell’epidemia. Diversi attori del film originale riprenderanno i loro ruoli in esso. È in arrivo anche un secondo film live-action, Army of Thieves. Il progetto sarà incentrato sul Ludwig Dieter di Matthias Schweighöfer, con la regia di Schweighöfer.

Nell’ottobre 2019, ScreenRant ha potuto visitare il set di Army of the Dead e parlare con i membri chiave della produzione. Rossi, che interpreta Burt Cummings nel film, ha elogiato il lavoro di Snyder come regista, definendolo un “visionario”.

“Qual è stato il discorso con cui Zack l’ha convinto a far parte del film?“, hanno chiesto i ragazzi si SR.

“Semplicemente: ‘Fidati di me’. E c’era certezza, voglio dire, forse esistono solo altri dieci registi a cui diresti: ‘sì, qualunque cosa tu voglia fare, mi va bene’. Voglio dire, davvero, probabilmente possiamo nominarne dieci tra tutti i registi che esistono a cui risponderesti: ‘qualunque cosa tu faccia, sarà sorprendente’. E, ad esempio, se qualcosa va storto, molto probabilmente no, è comunque qualcosa che vive ad un livello diverso rispetto ad altri registi, ed è comunque qualcosa che creerà discussioni per anni. Ci sono alcuni registi che sono semplicemente dei visionari, che rivoluzionano il gioco in un modo o nell’altro. Lo elevano. La loro filografia parla da se. Penso che Zack sia una di queste persone.”

Rossi ha continuato dicendo: “Ci sono alcune persone che penso siano dei maestri“, ed ha citato in particolare grandi nomi come Spike Lee, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Martin Scorsese e Christopher Nolan. Rossi ha spiegato di aver avuto un’esperienza positiva lavorando con Snyder: “Con Zack è successo quello che pensavo, ovvero il lavorare con qualcuno che rappresenta a pieno quel tipo di visionario“.

È chiaro dai commenti di Rossi che gli è piaciuto collaborare con Snyder in Army of the Dead. Considerando l’impressionante carriera del regista fino ad ora, ha senso definirlo un “visionario”. In particolare, Snyder è stato una parte essenziale della formazione del DC Extended Universe. Anche se in questo momento sembra improbabile che torni nel franchise, il suo segno sarà su tutti i futuri progetti del DCEU. Quell’influenza lo qualifica certamente come un visionario.

