Thor 4: Natalie Portman ha confermato l’adattamento di un dettaglio proveniente dai fumetti?

Sicuramente uno dei film in uscita più attesi è Thor 4, che riporterà Taika Waititi a scrivere e dirigere dopo il ingresso del franchise con il pessimo Thor: Ragnarok, sperando che questo nuovo capitolo sia migliore.

Finora, i dettagli specifici della trama per Thor 4 – ufficialmente intitolato Thor: Love and Thunder – sono stati nascosti. Ma mentre la data di inizio della produzione del film si avvicina, l’attrice Natalie Portman ha apparentemente confermato una trama a lungo vociferata circa il suo personaggio, Jane Foster.

L’anno scorso, Waititi ha rivelato che stava valutando la possibilità di adattare la serie di fumetti The Mighty Thor che vede Jane Foster combattere il cancro e allo stesso tempo assumere l’identità di Thor. Waititi ha avvertito che le cose potrebbero cambiare come hanno fatto in Ragnarok, che si si è discostato da ciò che la trama del Ragnarok doveva prevedere, andando ad inserire elementi vaghi ripresi da Planet Hulk.

E ora, parlando con Yahoo! (tramite ComingSoon), la Portman ha apparentemente confermato che Waititi ha effettivamente deciso di seguire la rotta di The Mighty Thor, anticipando che Jane combatterà il cancro in Thor 4.

“Non posso dirvi così tanto. Sono davvero emozionata. Sto iniziando ad allenarmi per metter su muscoli. Se possono esserci tutti questi supereroi al femminile, più ce ne sono, meglio è. Mi sembra di aver capito che è basato sulla graphic novel di The Mighty Thor, quindi sarà una persona che da un lato è una malata di cancro , e dall’altra un supereroe.”

È un territorio davvero delicato da affrontare in un film di supereroi, ma per molti Waititi si è più che guadagnato il beneficio del dubbio. Il regista ha sicuramente dimostrato un certo talento registico, su questo non c’è dubbio alcuno, e con i suoi film più liberi (What We Do in the Shadow e JoJo Rabbit) ha mostrato la sua abilità del bilanciare il tono comico a quello serio nei suoi film.

Ma sopratutto, dopo che il talento della Portman è stato essenzialmente sprecato nei primi due film di Thor (in particolare Thor: The Dark World), in molti fra i fan sperano che la talentuosa attrice possa mettere un po’ più di carne sul fuoco cira la trama del suo personaggio, oltre a struggersi per l’eroe da sogno interpretato da Chris Hemsworth.

