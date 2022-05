Thor: Love and Thunder, catene di cinema riportano riversi runtime del film di Taika Waititi

Da quando Avengers: Endgame ha battuto i record di runtime del MCU con tre ore, i fan si sono sempre più concentrati sulla durata delle offerte dei Marvel Studios. Questa tendenza è diventata particolarmente di rilievo con la serie Disney+, poiché molti hanno criticato la House of Mouse per aver rilasciato brevi episodi deludenti nelle sue serie Marvel e Star Wars.

Poco prima che Doctor Strange in the Multiverse of Madness uscisse nei cinema, è emersa una polemica sui social media dopo che è stato rivelato il suo breve runtime. Data la portata dell’epopea del Multiverso e quanto ci si aspettava dal film, molti erano preoccupati che poco più di due ore non sarebbero state sufficienti, cosa che poi abbiamo visto non è stata.

Con Thor: Love and Thunder dietro l’angolo, lo stesso dibattito ha iniziato a sorgere sulla sua durata. Diversi runtime di Thor: Love and Thunder sono stati pubblicati online, e questo crea un po’ di confusione.

Uno che lascia intendere il film sia di 115 minuti (1 ora e 55 minuti), pubblicato dalla catena cinema australiani Event Cinema, a una che lascia intendere il film sia di 140 minuti (2 ore e 20 minuti), condiviso dalla catena britannica Cineworld.

Ovviamente non si può sapere quale sia il runtime vero, ma si potrebbe fare una riflessione pensando che Love and Thunder potrebbe avere lo stesso runtime dei primi film di Doctor Strange e Thor, pur essendo leggermente più lungo di The Incredible Hulk e Thor: The Dark World​​​​​​.

L’imminente Thor: Love and Thunder segnerà il ritorno di Christian Bale ai film di supereroi per la prima volta in 10 anni.

I dettagli della trama sono relativamente scarsi, ma le foto del set di produzione australiana hanno aiutato a riempire molti degli spazi vuoti. Le immagini condivise dal regista Taika Waititi hanno stuzzicato circa l’ambientazione galattica del film, mentre altre hanno mostrato che Christian Bale apparentemente sta effettuando una delle sue tante trasformazioni fisice per interpretare Gorr the God Butcher.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh. Diretto da Taika Waititi su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum. A bordo ci sono anche Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Ben Falcone e Russell Crowe. Thor: Love and Thunder uscirà l’8 luglio 2022. Fonte

