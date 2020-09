Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth rivela che non dirà addio al ruolo dopo il film

Chris Hemsworth non appenderà il martello al chiodo dopo Thor: Love and Thunder, dicendo che non ha ancora finito con il Marvel Cinematic Universe.

Hemsworth ha ricoperto il ruolo dal 2011 con il primo film di Thor e ha continuato a interpretare il Dio del tuono in due sequel indipendenti, oltre a tutti e quattro i film degli Avengers. Riprenderà il ruolo ancora una volta per Thor: Love and Thunder, che sarà diretto da Taika Waititi, l’unico regista ad aver diretto due film nel franchise di Thor.

Il quarto film riporterà indietro anche la Jane Foster di Natalie Portman, con Waititi che conferma che assumerà il ruolo di Thor, in modo simile a come fa nei fumetti. Oltre alla Portman che brandisce Mjolnir in Thor: Love and Thunder, Waititi ha anche definito il film “molto romantico”. Dopo molti ritardi, Thor: Love and Thunder è pronto per iniziare le riprese, con la Portman che avvistata in Australia probabilmente proprio per questo motivo, una volta terminata la sua quarantena. Il film pare utilizzerà la tecnologia Stagecraft e vedrà Christian Bale come un cattivo ancora da nominare.

Parlando con la rivista polacca Elle Man, Hemsworth ha confermato di voler continuare nel ruolo oltre Thor: Love and Thunder. Scherzando sul fatto che Thor ha 1500 anni, troppo giovane per andare in pensione, Hemsworth ha aggiunto che spera di non salutare il MCU dopo questo film.

Hemsworth stava rispondendo a una domanda su se stesse appendendo il martello al chiodo, dato che nei fumetti Foster prende il sopravvento. Potete leggere la sua risposta completa, tradotta in dal polacco di seguito:

“Sei pazzo?! Non vado in pensione. Thor è troppo giovane per questo. Ha solo 1500 anni! Questo non è sicuramente il film in cui dico addio a questo marchio. Almeno lo spero.”

