Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth rivela quando inizierà le riprese

Il Marvel Cinematic Universe si è preso una bella pausa forzata a causa del Coronavirus, con Black Widow spostato al 2021 insieme a tutti gli altri grandi lungometraggi, e serie tv, prodotti dai Marvel Studios, tra cui Thor: Love and Thunder: nuovo stand alone per il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth, ancora una volta diretto e scritto da Taika Waititi dopo il successo di Thor: Ragnarok.

Il quarto film su Thor arriverà nelle sale statunitensi l’11 febbraio 2021, e vedrà anche il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, pronta per impugnare il Mjolnir come nei fumetti. La Portman sembrerebbe esser pronta per iniziare la produzione del film in Australia, ed anche lo stesso Hemsworth rivela che le sue riprese per il film non sono così lontane dall’iniziare.

Durante una recente intervista, l’attore ha rivelato che dovrebbe iniziare le riprese per il nuovo film su Thor il prossimo gennaio:

Dovrei girare Thor ora ma tutto è stato ovviamente posticipato e inizierò a girare a gennaio. È la quarta volta, il quarto film su Thor e credo l’ottava o nona volta che sono in un film Marvel. Quindi sono molto emozionato, emozionato di cercare di fare qualcosa di diverso. Sai, gli ultimi tre film sono stati sicuramente spinti dalla volontà di creare e sviluppare diverse versioni del personaggio e ora il pubblico si aspetta un grande e drammatico cambiamento e quindi abbiamo quella parte di lavoro che va oltre le nostre competenze come attori. Ma abbiamo Taika Waititi, lo stesso regista che ritorna, e che sta attualmente scrivendo la sceneggiatura. Natalie Portman sarà nel film, Tessa Thompson… Insomma abbiamo una fantastica sfilza di attori e addetti ai lavori.

Fonte: Heroic Hollywood

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale statunitensi l’11 febbraio 2021, con regia di Taika Waititi, su una sceneggiatura di Jennifer Kaytin Robinson e dello stesso Waititi, e con Kevin Feige come produttore.

La colonna sonora sarà composta da Mark Mothersbaugh.

Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valchiria), Taika Waititi (Korg) e Christian Bale.

