Thor: Love and Thunder, Chris Pratt entra nel cast del film Marvel Studios

La star di Guardiani della Galassia, Chris Pratt, si unirà a Chris Hemsworth in Thor: Love and Thunder della Marvel del regista Taika Waititi.

Natalie Portman riprenderà il suo ruolo nel MCU come Jane Foster, che diventerà effettivamente Thor in questo sequel, e sarà affiancata dalla Valchiria di Tessa Thompson, così come un cattivo sconosciuto interpretato dal premio Oscar Christian Bale.

Waititi ha scritto la sceneggiatura con Jennifer Kaytin Robinson(Someone Great), e anche il regista di Ragnarok tornerà a dare la voce all’alieno Korg. Il boss della Marvel Kevin Feige produrrà il sequel, che uscirà nei cinema l’11 febbraio 2022.

L’Hollywood Reporter ha dato l’eccitante notizia, aggiungendo che le riprese del quarto film di Thor non inizieranno fino a gennaio. Ciò dà a Pratt abbastanza tempo per spremere un breve giro di riprese per il suo prossimo film di fantascienza The Tomorrow War prima di dover fare rapporto sul set della Marvel in Australia.

Pratt ha recentemente terminato Jurassic World: Dominion, e ha anche appena firmato per recitare al fianco di Jing Wu nella commedia d’azione Saigon Bodyguards, prodotta dai fratelli Russo.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...