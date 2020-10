Thor: Love and Thunder, Christian Bale in Australia per iniziare le riprese

Le riprese di Thor: Love and Thunder, il prossimo stand alone sul Dio del Tuono firmato Marvel Studios e ancora una volta diretto e co-scritto da Taika Waititi, sono in procinto di iniziare in Australia, con Natalie Portman giunta nel continente oceanico a inizio settembre e Chris Hemsworth pronto per raggiungere la produzione a gennaio 2021.

Quest’oggi arriva la notizia che un altro importante membro del cast è arrivato in Australia per iniziare la sua fse di riprese, ovvero Christian Bale che secondo le varie indiscrezioni, che sono giunte online da quando venne annunciata la sua partecipazione al film, dovrebbe essere l’antagonista del film.

Non si sa quindi nulla riguardo il ruolo di Bale, ma quel che possiamo dire è di essere un attimo intimoriti dalla presenza di questo attore. Il motivo? I Marvel Studios non hanno mai veramente usato i loro attori come tali, eccezion fatta per tre / quattro, e se dovessero usare lo stesso trattamento per Christian Bale sarebbe davvero un gran peccato, dato che stiamo parlando di uno dei maggiori interpreti degli ultimi vent’anni.

Fonte: Heroic Hollywood

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale statunitensi l’11 febbraio 2021, con regia di Taika Waititi, su una sceneggiatura di Jennifer Kaytin Robinson e dello stesso Waititi, e con Kevin Feige come produttore.

La colonna sonora sarà composta da Mark Mothersbaugh.

Nel cast Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valchiria), Taika Waititi (Korg) e Christian Bale.

