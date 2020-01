Thor: Love and Thunder, Christian Bale in trattative per un ruolo

Christian Bale sarebbe in trattative per Thor: Love and Thunder, stando a THR.

L’attore sarebbe infatti pronto a tornare al genere dei film tratti dei fumetti, dopo aver recitato nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro, in Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios. I dettagli del personaggio vengono conservati.

Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di del Dio del Tuono con Natalie Portman nel mix, di ritorno nei panni del suo personaggio, Jane Foster, che assumerà il ruolo di Lady Thor per questa puntata. Taika Waititi ritorna alla sedia del regista dopo Thor: Ragnarok del 2017, con Tessa Thompson che dovrebbe tornare come Valchiria.

Bale ha interpretato Bruce Wayne / Batman nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, considerata un punto di riferimento nella produzione di film tratti dai fumetti. L’attore ha evitato i franchise da quando la serie si è conclusa con The Dark Knight Rises del 2012, anche se per un certo periodo ha tentato di ottenere un ruolo per Solo: A Star Wars Story.

Bale è quattro volte candidato all’Oscar ed è attualmente nelle conversazione per la stagione dei premi con Le Mans ’66 della Fox. L’attore ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per The Fighter del 2010.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema il 5 novembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...