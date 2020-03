Thor: Love and Thunder, Christian Bale interpreterà il villain del film

Come sapete, a luglio dello scorso anno, lungo il panel dedicato al Comic Con di San Diego, i Marvel Studios hanno rivelato che un quarto capitolo del dio del tuono sarebbe arrivato, intitolato ufficialmente Thor: Love and Thunder nuovamente diretto da Taika Waititi e in uscita il 5 novembre 2021.

Nei mesi successivi abbiamo appreso che Chris Hemsworth e Tessa Thompson torneranno nei loro rispettivi ruoli, portando con se anche Natalie Portman, di ritorno nei panni di Jane Foster ma pronta a impugnare il martello Mjolnir.

Fra le ultime notizie a proposito di questo film abbiamo appreso che Christian Bale, il Bruce Wayne della trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, era in trattative per un ruolo misterioso, ad adesso, grazie ad una recente intervista alla Thompson con ET sappiamo che Bale è effettivamente nel cast della pellicola, nel ruolo del villain.

“Alcuni volti familiari, alcune persone nuove nel mix. Christian Bale interpreterà il nostro cattivo, il che sarà fantastico. ”

Qui sotto l’intervista:

Bale ha interpretato Bruce Wayne / Batman nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, considerata un punto di riferimento nella produzione di film tratti dai fumetti. L’attore ha evitato i franchise da quando la serie si è conclusa con The Dark Knight Rises del 2012, anche se per un certo periodo ha tentato di ottenere un ruolo per Solo: A Star Wars Story.

Bale è quattro volte candidato all’Oscar e ne ha vinto uno come miglior attore non protagonista per The Fighter del 2010.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema il 5 novembre 2021.

