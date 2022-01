Thor: Love and Thunder, due artwork leak mostrerebbero il nuovo look di Thor e quello di Jane Foster

Ore dopo che il nuovo look di Valchiria da Thor: Love and Thunder è apparso online, sembra che lo stesso Thor Odinson (Chris Hemsworth) stia ricevendo lo stesso “trattamento leak”.

Come nuova norma con questi grandi successi Marvel, una serie di artwork d’anteprima parte delle offerte di mercandising legate al film, giocattoli e altro, sono arrivate online prima della premiere del film. In questo caso, gli artwork mostrano Thor e Jane Foster (Natalie Portman) nei loro costumi di scena.

Come ci si potrebbe aspettare, il nuovo costume di Thor è perfetto per un Asgardiano. Mentre il personaggio di solito indossa un abito grigio con colori rosso e nero, questo nuovo abito è blu e oro con un mantello rosso. Sono finiti anche i giorni Thor grasso, poiché la forma muscolosa del dio è tornata.

Potete vedere qui sotto gli artwork:

L’artista di lunga data dei Marvel Studios, Andy Park, una volta ha detto che i fan saranno sorpresi di quanto sia davvero colorato Love and Thunder.

“C’è un motivo per cui ci sono stati più di un decennio di film di successo e perché questo franchise sta crescendo. Thor: Love and Thunder rientra proprio nello spazio fra quello che spinge oltre i confini, e ciò che dovrebbe essere previsto”, ha detto Park a ScreenRant (via CB) all’inizio di quest’anno. “Sarete sorpresi e apprezzerete questi personaggi, così come le immagini lo accompagneranno. Penso che Taika l’abbia detto in qualche intervista, non dovrebbe essere autorizzato a fare un film come questo, ma quello che intendeva dire è che questo film è pazzesco. È così divertente. E semplicemente non vedo l’ora che tutti lo vedano.”