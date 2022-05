Thor: Love and Thunder, ecco il nuovo trailer dell’atteso film Marvel Studios

Come promesso da Chris Hemsworth in persona, la Marvel ha pubblicizzato il secondo trailer ufficiale di Thor: Love and Thunder durante le finali della NBA Eastern Conference.

L’attesissimo seguito di Thor: Ragnarok del 2017 di Taika Waititi vedrà uno degli ultimi Avengers originali tornare nel Marvel Cinematic Universe per la prima volta da Avengers: Endgame. Oltre a Hemsworth, il cast comprende la Jane Foster di Natalie Portman, la Lady Sif di Jamie Alexander, la Valchiria di Tessa Thompson, il Korg di Waititi, lo Zeus di Russell Crowe e il Gorr the God Butcher di Christian Bale.

Nonostante il film MCU sia in arrivo in meno di due mesi, il primo trailer di Love and Thunder non ha debuttato fino a metà aprile. Mentre Disney e Marvel Studios erano impegnati a promuovere Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Moon Knight, Kevin Feige e la compagnia possono ora concentrarsi sul Dio del Tuono e altri progetti.

Detto questo, il marketing di Love and Thunder è in aumento. La scorsa settimana, una clip con Waititi, Hemsworth, Thompson e Kevin Lov dei Cleveland Cavalier è stata pubblicata sull’account Twitter ufficiale del franchise, confermando che il nuovo trailer del film avrebbe debuttato durante le finali della NBA Eastern Conference. Ora, la Marvel ha mantenuto la promessa pubblicato in trailer.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto anche il nuovo poster promozionale:

L’imminente Thor: Love and Thunder segnerà il ritorno di Christian Bale ai film di supereroi per la prima volta in 10 anni.

I dettagli della trama sono relativamente scarsi, ma le foto del set di produzione australiana hanno aiutato a riempire molti degli spazi vuoti. Le immagini condivise dal regista Taika Waititi hanno stuzzicato circa l’ambientazione galattica del film, mentre altre hanno mostrato che Christian Bale apparentemente sta effettuando una delle sue tante trasformazioni fisice per interpretare Gorr the God Butcher.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh. Diretto da Taika Waititi su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum. A bordo ci sono anche Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Ben Falcone e Russell Crowe. Thor: Love and Thunder uscirà l’8 luglio 2022.

