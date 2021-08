Thor: Love and Thunder, ecco le prime foto leak di Christian Bale nel ruolo di Gorr il macellatore di dei

Il regista Taika Waititi non ha ancora finito di lasciare il segno nel Marvel Cinematic Universe. Dopo aver sconvolto l’universo nel suo modo con Thor: Ragnarok, Waititi ha messo gli occhi sul sequel e sembra che farà sicuramente un salto di qualità.

Alcune foto dal set prese direttamente dalle riprese di Thor: Love and Thunder danno finalmente l’opportunità di vedere per la prima volta Christian Bale nella parte di Gorr the God Butcher, che sappiamo essere il cattivo.

Sembra che le riprese principali si siano recentemente concluse in quel d’Australia, ma le riprese aggiuntive per il quarto film sono attualmente in corso a Malibu. Le immagini del set rivelano uno un look molto definito per il Gorr di Bale, vestito come appare il cattivo nelle pagine dei fumetti, completamente bianca e con una copertura per il viso che conferisce certamente un’atmosfera ultraterrena al personaggio.

Si può solo distinguere il profilo del volto di Bale, anche se sono stati fatti tentativi coraggiosi (ma alla fine infruttuosi) per nascondere la sua faccia.

Main filming wrapped in June but earlier this week multiple crew members were listed on the films IMDb for additional photography so this is probably for reshoots. — Thor: Love and Thunder News (@lovethundernews) August 4, 2021

Thor: Love and Thunder uscirà il 6 maggio 2022, con regia di Taika Waititi, su una sceneggiatura di Jennifer Kaytin Robinson e dello stesso Waititi, e con Kevin Feige come produttore.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh.

Nel cast Chris Hemwsorth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster / Mighty Thor), Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Jaimie Alexander (Sif), Tessa Thompson (Valchiria), Sean Gunn (Kraglin), Taika Waititi (Korg), Russell Crowe e Christian Bale (Gorr the God Butcher).

Mi piace: Mi piace Caricamento...