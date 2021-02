Thor: Love and Thunder, ecco le primissime foto dal set del 4° capitolo di Thor

Le prime foto del set di Thor: Love and Thunder rivelano il costume di Chris Hemsworth per il sequel in arrivo.

Dopo aver sopportato i ritardi dovuti alla pandemia di coronavirus in ancora corso, il quarto film di Thor da solista sta finalmente andando avanti. Le riprese di Thor: Love and Thunder sono iniziate la scorsa settimana, con la data di uscita impostata per maggio 2022. Il cast e la troupe si sono riuniti in Australia per le riprese, dove si spera che saranno in grado di completare il progetto senza intoppi.

Di tutti i film e le serie TV che la Marvel ha in programma per la Fase 4, Thor: Love and Thunder è sicuramente uno dei più attesi dai fan del precedente approccio di Taika Waititi al personaggio, e del presunto stile “Avengers 5”. L’ensemble messo assieme include tutti i principali interpreti dei Guardiani della Galassia (meno la Gamora di Zoe Saldana), Christian Bale nei panni del cattivo, Gorr the God Butcher, e Tessa Thompson, Natalie Portman e a quanto pare anche Jamie Alexander. Gli spettatori sono ovviamente entusiasti di vedere come tutti questi personaggi in un unico film.

Grazie al Daily Mail possiamo mostrarvi le prime foto dal set di Thor: Love and Thunder, alcune delle quali mostrano Hemsworth e Chris Pratt in costume mentre si preparano per le scene. La galleria include anche sguardi al Kraglin di Sean Gunn e alla Nebula di Karen Gillan.

Potete vedere tutto qui sotto:

Chris Hemsworth and Chris Pratt are seen in full costume for the first time on the set of Thor: Love and Thunder https://t.co/h5rVUyPret — Daily Mail Online (@MailOnline) February 1, 2021

Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di del Dio del Tuono con Natalie Portman nel mix, di ritorno nei panni del suo personaggio, Jane Foster, che assumerà il ruolo di Lady Thor per questa puntata. Taika Waititi ritorna alla sedia del regista dopo Thor: Ragnarok del 2017, con Tessa Thompson che dovrebbe tornare come Valchiria.

Bale ha interpretato Bruce Wayne / Batman nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, considerata un punto di riferimento nella produzione di film tratti dai fumetti. L’attore ha evitato i franchise da quando la serie si è conclusa con The Dark Knight Rises del 2012, anche se per un certo periodo ha tentato di ottenere un ruolo per Solo: A Star Wars Story.

Bale è quattro volte candidato all’Oscar ed è attualmente nelle conversazione per la stagione dei premi con Le Mans ’66 della Fox. L’attore ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per The Fighter del 2010.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema nel 2022.

