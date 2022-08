Thor: Love and Thunder, ecco una serie di nuove foto dietro le quinte dal film Marvel

I Marvel Studios hanno rilasciato il film Thor: Love and Thunder ormai da tempo, il 6 luglio, quindi un mese fa nel momento della stesura dell’articolo, e dopo l’uscita hanno continuato a far pubblicità al film permettendo il rilascio di molto materiale dietro le quinte e non.

Ho riportato alcune anticipazioni circa un tipo particolare di tecnologia che è stato utilizzato nel film, il cui racconto potete recuperare qui, e in queste ore sono uscite sul web alcune foto BTS trapelata di Thor: Love and Thunder con al loro centro Christian Bale, Chris Hemsworth, Taika Waititi, Tessa Thompson e Natalie Portman durante le riprese.

Potete vederle tutte qui in basso nel post Instagram:

E qui potete vedere alcuni BTS del trio:

L’imminente Thor: Love and Thunder segnerà il ritorno di Christian Bale ai film di supereroi per la prima volta in 10 anni.

I dettagli della trama sono relativamente scarsi, ma le foto del set di produzione australiana hanno aiutato a riempire molti degli spazi vuoti. Le immagini condivise dal regista Taika Waititi hanno stuzzicato circa l’ambientazione galattica del film, mentre altre hanno mostrato che Christian Bale apparentemente sta effettuando una delle sue tante trasformazioni fisice per interpretare Gorr the God Butcher.

Il montaggio sarà a cura di Maryann Brandon, mentre la colonna sonora sarà composta Mark Mothersbaugh.

Diretto da Taika Waititi su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, Thor: Love and Thunder è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn e Jeff Goldblum. A bordo ci sono anche Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth, Melissa McCarthy, Ben Falcone e Russell Crowe.

Thor: Love and Thunder uscirà il 6 luglio 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...